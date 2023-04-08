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Influenciador expõe ex-Power Couple por indicar 'publi' de suposta fraude

Davi Mateus publicou uma série de stories dizendo que Matheus Sampaio o indicou uma publicidade que estaria fazendo seus seguidores perderem dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 08 de Abril de 2023 às 09:00

Os influenciadores Davi Mateus e Matheus Sampaio
Os influenciadores Davi Mateus e Matheus Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram
Após fazer uma publicidade e receber diversas reclamações de seus seguidores dizendo que se tratava de um golpe, o influenciador Davi Mateus postou uma série de stories explicando a situação e se defendendo. Segundo o jovem, o ex-Power Couple Matheus Sampaio foi quem indicou a parceria para a publicidade em suas redes e se recusou a passar o contato dos responsáveis pela empresa acusada de fraude.
Na série de publicações, Davi mostra conversas que teve com Matheus para tentar resolver o problema. “Já que foi o Senhor Matheus Sampaio que me levou até São Paulo e me apresentou tudo isso, acredito que ele deve passar o contato das pessoas para os seguidores”, começou Davi nas publicações.
Num dos áudios divulgados por Davi, é possível ouvir Matheus dizendo que os empresários vão começar a devolver o dinheiro. Mas, como Davi não viu isto acontecer, ele foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência.
"Eu não acho justo. Fiz um B.O. para me resguardar e mostrar que eu não faço parte deste golpe. Eu não trabalho com isso. É minha credibilidade, meu nome, que está em jogo. Que isso sirva de lição, não só para mim, mas para muitas pessoas", diz Davi num dos vídeos, dizendo que estava sofrendo ameaças de quem caiu na suposta fraude.
"O que eu aconselho e é o que a minha assessoria aconselha: que vão na delegacia, abram o B.O.", completa ele, que chegou aparecer chorando numa das postagens.

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