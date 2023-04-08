Saiba como Fátima Bernardes encara a estreia no The Voice Kids

O retorno das famílias aos estúdios, os pais ajoelhados nos bastidores de tanta emoção e uma troca de energia única com as crianças. Essas são algumas das características que mais chamam atenção de Fátima Bernardes no "The Voice Kids".
O reality, que estreia sua nova temporada neste domingo (9), na TV Gazeta, já provoca na "recém-chegada" apresentadora sentimentos únicos, principalmente no que diz respeito aos tantos sonhos que dividem o palco com ela e com os talentos.
"Acredito que o que precisamos fazer para conquistar o nosso lugar, primeiro, é refletir muito sobre o que desejamos, se estamos realmente caminhando para essa realização; segundo, não desistir, porque as dificuldades vão aparecer; e se estamos seguros de que é aquilo que nos deixará feliz, seguir em frente", comenta Fátima.
A disputa começa com as "Audições às Cegas", e as apresentações prometem surpreender. Estreante no palco do "Kids", e, desta vez ao lado dos técnicos Brown, IZA e Mumuzinho, Fátima conta que a comoção é forte também nos bastidores.
"Me falaram que isso é comum, mas nunca tinha participado de uma edição do 'The Voice Kids'. Às vezes, a emoção é tão grande, que o pai e a mãe chegam a cair no chão quando a criança é aprovada. Fiquei muito tocada com isso. É uma tensão tão grande para esses pais e mães, e isso me impressionou bastante".
Abaixo, confira trechos de uma entrevista com Bernardes, que, após conquistar o público no comando da última temporada do "The Voice Brasil", agora assume também a versão "Kids".
Como fã do formato antes mesmo de ser apresentadora dele, o que mais te encanta no The Voice Kids?
O que mais me encanta é a coragem das crianças de entrarem naquele palco e começarem a subir os degraus para a conquista dos sonhos desde tão novas. E é incrível perceber o quanto essas crianças cantam bem. Quanta criança cantando bem! Isso me impressionou muito mesmo.
O que vê de diferente entre as versões adulta e kids do The Voice?
Acho que a diferença é que os adultos chegam à competição, muitas vezes, com uma carreira já construída; a grande maioria já vive da música, sabe das dificuldades, dos "sims" e dos "nãos". Já as crianças estão começando. Creio que seja essa a grande diferença: para muitas, essa é a primeira experiência num palco tão grande. Que seja de muita alegria, de boas memórias, de boas lembranças e de aprendizado, para que realmente façamos parte da construção da história desse novo artista.
Todos estamos familiarizados com a dinâmica do Voice. Para você, o que há de especial nas audições às cegas?
Para mim, o que há de mais emocionante é ficar ao lado do acompanhante da criança - seja o pai, a mãe, a madrinha, a irmã... E é uma energia que corre ali... Às vezes ficamos abraçados ou de mãos dadas - é uma energia muito grande, uma torcida enorme para que aquela criança consiga fazer a melhor apresentação possível. No The Voice Brasil, a família ainda estava à distância. Esse retorno da família ao estúdio para acompanhar as crianças de pertinho é incrível.
Tem alguma curiosidade que você possa contar desses primeiros dias de gravação?
Me falaram que isso é comum, mas nunca tinha participado de uma edição do The Voice Kids. Às vezes, a emoção é tão grande, que o pai e a mãe chegam a cair no chão quando a criança é aprovada. Fiquei muito tocada com isso. É uma tensão tão grande para esses pais e mães e isso me impressionou bastante.
Se a Fátima da infância pudesse te mandar um recado, qual seria?
Acho que a Fátima criança me diria: "vai fundo, siga a sua intuição, sofra um pouquinho menos de ansiedade, que vai dar tudo certo".
O que você precisou fazer para realizar seus sonhos e conquistar seu lugar no mundo?
Acredito que o que precisamos fazer para conquistar o nosso lugar, primeiro, é refletir muito sobre o que desejamos, se estamos realmente caminhando para essa realização; segundo, não desistir, porque as dificuldades vão aparecer; e se estamos seguros de que é aquilo que nos deixará feliz, seguir em frente. Acho que foi o que fiz: aproveitei todas as oportunidades dadas a mim, executei tudo com muita dedicação, desde a mais simples a mais complicada das tarefas, sempre muito envolvida em todo esse trabalho, e com muita gratidão por fazer algo que eu amo tanto.