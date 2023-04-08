Saiba como Fátima Bernardes encara a estreia no The Voice Kids

Fátima Bernardes estreia à frente do The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo

O retorno das famílias aos estúdios, os pais ajoelhados nos bastidores de tanta emoção e uma troca de energia única com as crianças. Essas são algumas das características que mais chamam atenção de Fátima Bernardes no "The Voice Kids".

O reality, que estreia sua nova temporada neste domingo (9), na TV Gazeta, já provoca na "recém-chegada" apresentadora sentimentos únicos, principalmente no que diz respeito aos tantos sonhos que dividem o palco com ela e com os talentos.

"Acredito que o que precisamos fazer para conquistar o nosso lugar, primeiro, é refletir muito sobre o que desejamos, se estamos realmente caminhando para essa realização; segundo, não desistir, porque as dificuldades vão aparecer; e se estamos seguros de que é aquilo que nos deixará feliz, seguir em frente", comenta Fátima.

A disputa começa com as "Audições às Cegas", e as apresentações prometem surpreender. Estreante no palco do "Kids", e, desta vez ao lado dos técnicos Brown, IZA e Mumuzinho, Fátima conta que a comoção é forte também nos bastidores.

"Me falaram que isso é comum, mas nunca tinha participado de uma edição do 'The Voice Kids'. Às vezes, a emoção é tão grande, que o pai e a mãe chegam a cair no chão quando a criança é aprovada. Fiquei muito tocada com isso. É uma tensão tão grande para esses pais e mães, e isso me impressionou bastante".

Abaixo, confira trechos de uma entrevista com Bernardes, que, após conquistar o público no comando da última temporada do "The Voice Brasil", agora assume também a versão "Kids".

Como fã do formato antes mesmo de ser apresentadora dele, o que mais te encanta no The Voice Kids? O que mais me encanta é a coragem das crianças de entrarem naquele palco e começarem a subir os degraus para a conquista dos sonhos desde tão novas. E é incrível perceber o quanto essas crianças cantam bem. Quanta criança cantando bem! Isso me impressionou muito mesmo. O que vê de diferente entre as versões adulta e kids do The Voice? Acho que a diferença é que os adultos chegam à competição, muitas vezes, com uma carreira já construída; a grande maioria já vive da música, sabe das dificuldades, dos "sims" e dos "nãos". Já as crianças estão começando. Creio que seja essa a grande diferença: para muitas, essa é a primeira experiência num palco tão grande. Que seja de muita alegria, de boas memórias, de boas lembranças e de aprendizado, para que realmente façamos parte da construção da história desse novo artista. Todos estamos familiarizados com a dinâmica do Voice. Para você, o que há de especial nas audições às cegas? Para mim, o que há de mais emocionante é ficar ao lado do acompanhante da criança - seja o pai, a mãe, a madrinha, a irmã... E é uma energia que corre ali... Às vezes ficamos abraçados ou de mãos dadas - é uma energia muito grande, uma torcida enorme para que aquela criança consiga fazer a melhor apresentação possível. No The Voice Brasil, a família ainda estava à distância. Esse retorno da família ao estúdio para acompanhar as crianças de pertinho é incrível.

Fátima Bernardes: "é uma energia muito grande", sobre estar no palco do The Voice Kids Crédito: Fabio Rocha/Rede Globo