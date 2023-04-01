Orgulhosa

Fátima Bernardes celebra formatura do filho, Vinícius, na França

Vinícius Bonemer, filho de Fátima Bernardes, se forma em Engenharia na Paris Télécom, universidade localizada na França
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Abril de 2023 às 08:58

Fátima Bernardes e Vinícius Bonemer
Fátima Bernardes e Vinícius Bonemer: formatura na França Crédito: Reprodução @fatimabernardes
Fátima Bernardes usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar a formatura do seu filho, Vinícius Bonemer (25). O jovem, fruto do antigo casamento com William Bonner, se graduou em engenharia na Télécom ParisTech, universidade localizada na França. Vinícius mora no país há alguns anos, com a sua namorada, Thalita Martins.
“Ele já tinha se formado no Brasil, mas não teve como ir à colação de grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho”, escreveu a jornalista, na legenda do vídeo em que mostrou alguns registros da cerimônia de entrega dos diplomas.
Além de sua namorada e de Fátima Bernardes, a irmã do jovem, Laura Bonemer, que está fazendo pós-graduação em psicologia no país europeu, também compareceu à cerimônia de graduação. Além de Vinícius e Laura, a apresentadora e William ainda têm Bia Bonemer.

