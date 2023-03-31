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Ex-BBB

Cara de Sapato justifica sumiço das redes sociais

"Ontem estava meio sumido, não foi dos melhores dias", disse o lutador nos stories do Instagram nesta sexta-feira (31)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:10

Cara de Sapato, do BBB 23, sofre de Síndrome de Tourette
Cara de Sapato, do BBB 23, decidiu se afastar das redes sociais por um dia Crédito: Reprodução/Rede Globo
O lutador Cara de Sapato usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para explicar que não estava se sentindo bem, razão pela qual decidiu se afastar da internet.
"Ontem estava meio sumido, não foi dos melhores dias. Tirei o dia para ficar off e cuidar mais de mim. Mas estamos aí, galera. Estou de volta", disse ele nos stories do Instagram.
Expulso do BBB23, por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o lutador prestou depoimento na última quarta-feira, 22, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, Rio de Janeiro.
"Muito triste, não é como eu imaginei. Com certeza, a gente se arrepende. Não estou no meu melhor momento agora, então, prometo falar com vocês depois", disse o lutador ao deixar a Deam, para alguns jornalistas.

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