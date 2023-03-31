Cara de Sapato justifica sumiço das redes sociais

Cara de Sapato, do BBB 23, decidiu se afastar das redes sociais por um dia Crédito: Reprodução/Rede Globo

O lutador Cara de Sapato usou as redes sociais nesta sexta-feira, 31, para explicar que não estava se sentindo bem, razão pela qual decidiu se afastar da internet.

"Ontem estava meio sumido, não foi dos melhores dias. Tirei o dia para ficar off e cuidar mais de mim. Mas estamos aí, galera. Estou de volta", disse ele nos stories do Instagram.

Expulso do BBB23, por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, o lutador prestou depoimento na última quarta-feira, 22, na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), de Jacarepaguá, Rio de Janeiro.