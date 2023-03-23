Cara de Sapato faz declaração para Amanda do 'BBB 23' Crédito: Reprodução/Feed BBB

Cara de Sapato voltou a atualizar o feed do Instagram, após se pronunciar sobre sua expulsão do BBB 23 por importunação sexual. Na última quarta-feira, 22, ele celebrou na rede social o aniversário de Amanda, sua aliada no jogo, que permanece no programa. A publicação animou parte do público que ainda apoia um relacionamento amoroso entre eles.

O lutador de MMA iniciou destacando que acordou "com o coração muito triste", por não conseguir segurar a mão da amiga "em um dia tão importante" e não preparar um café da manhã especial, como estava planejando. "Uma pessoa como você é rara, e uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial. Alegrava o meu dia e, ainda, era o meu porto seguro nos momentos de angústia", refletiu.

Torcendo pela vitória da médica, o ex-BBB declarou: "nada que eu diga consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir".