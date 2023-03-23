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Cara de Sapato faz declaração para Amanda do 'BBB 23'

Expulso do reality show por importunação sexual, o lutador de MMA usou a rede social para comemorar o aniversário da médica
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:42

Cara de Sapato faz declaração para Amanda do 'BBB 23'
Cara de Sapato faz declaração para Amanda do 'BBB 23' Crédito: Reprodução/Feed BBB
Cara de Sapato voltou a atualizar o feed do Instagram, após se pronunciar sobre sua expulsão do BBB 23 por importunação sexual. Na última quarta-feira, 22, ele celebrou na rede social o aniversário de Amanda, sua aliada no jogo, que permanece no programa. A publicação animou parte do público que ainda apoia um relacionamento amoroso entre eles.
O lutador de MMA iniciou destacando que acordou "com o coração muito triste", por não conseguir segurar a mão da amiga "em um dia tão importante" e não preparar um café da manhã especial, como estava planejando. "Uma pessoa como você é rara, e uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial. Alegrava o meu dia e, ainda, era o meu porto seguro nos momentos de angústia", refletiu.
Torcendo pela vitória da médica, o ex-BBB declarou: "nada que eu diga consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir".
"Me disseram que eu iria entrar com alguém, só não disseram que era pra vida toda! Feliz aniversário, minha parceira! Eu te amo muito, Amandinha", finalizou a declaração.

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