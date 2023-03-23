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Lexa e MC Guimê se separam após polêmica no BBB23

Relacionamento não teria resistido à acusação de importunação sexual contra o cantor e à pressão das redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:32

MC Guimê e Lexa reataram o casamento em dezembro de 2022
MC Guimê e Lexa reataram o casamento em dezembro de 2022 Crédito: Instagram/@mcguime
Chegou ao fim o casamento de Lexa e MC Guimê. Segundo informações do portal O Dia, a decisão teria partido da cantora, que não aguentou a polêmica do marido ser acusado de importunação sexual nem a pressão das redes sociais. 
MC Guimê e Antônio 'Cara de Sapato' foram expulsos do programa no dia 15 de março após infringirem as regras do jogo. Durante a Festa do Líder — que era, por acaso, de Guimê —, o cantor passou a mão pelo corpo da sister Dania Mendez, que estava no reality por conta de um intercâmbio com o reality "La Casa dos Famosos", do México.
Já o lutador tentou roubar um beijo da mexicana, restringindo os movimentos dela. Os dois foram expulsos na quinta (16), durante o programa ao vivo.
Desde o ocorrido, o nome de Lexa e as indagações de internautas se ela continuaria casada com Guimê tomaram conta das redes sociais. Jornalistas como o Leo Dias chegaram a publicar, inclusive, que o casamento seria mantido e que o ex-brother teria sido recebido na casa da mãe da cantora com churrasco, o que foi desmentido pela própria Lexa.
Na terça-feira (21), antes do fim do casamento ser anunciado, Lexa enviou uma nota ao programa Fofocalizando, do SBT, falando pela primeira vez sobre o relacionamento. Na ocasião, a cantora disse que precisou de ajuda médica para lidar com a situação e que focaria em sua carreira.
Confira a nota na íntegra:
"Em 10 anos de carreira, nunca me expus tanto. Nunca foi minha índole, e eu nunca fui uma artista polêmica. Quando casei, sempre mantivemos tudo dentro do respeito e amor.
No dia que tudo aconteceu, foi um choque de realidade para mim, sempre mantive meu relacionamento fora dos holofotes. Tudo que vinha de mim era carinho, amor e cumplicidade. Por isso, minha mente entrou em blackout, tive uma crise de amnésia dissociativa, de acordo com meus médicos. Só consegui lembrar de algumas coisas agora.
Recebi muitas mensagens durante esse tempo, algumas muito boas, e sou muito grata, mas algumas me invalidando e me machucando. Peço desculpas pela exposição. Já o Guimê está pagando pelo que ele fez, o problema é dele, ele que tem que enfrentar. Preciso focar em mim, na minha carreira e viver o meu próprio sonho.
Pretendo expor o mínimo possível de minha vida pessoal. Se eu postar minhas músicas, tentando me animar, peço que não me xinguem".
Nesta quarta (22), porém, um comunicado da assessoria de imprensa da cantora ao portal O Dia confirmou o fim do relacionamento. Nem Lexa nem Guimê se manifestaram nas redes sociais.

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