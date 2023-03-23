Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

'Eu acreditava em conto de fadas', diz Gisele Bündchen sobre separação

Em entrevista à revista ‘Vanity Fair’, modelo conta estar “de luto pela morte de meu sonho”
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:11

A modelo Gisele Bündchen
A modelo Gisele Bündchen Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
Gisele Bündchen comentou pela primeira vez seu divórcio com o jogador Tom Brady, em entrevista para a revista norte-americana Vanity Fair. Ao tratar da separação, anunciada em outubro do ano passado, ela chorou em determinados momentos da conversa. Eles estavam casados há 13 anos e tiveram dois filhos juntos: Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.
"Eu acreditava em contos de fadas quando era criança. Acho lindo acreditar nisso. Quero dizer, estou muito grata por ter feito isso. É como uma morte e um renascimento. Estou de luto pela morte do meu sonho", comentou a modelo.
Segundo Gisele, o casal não tinha mais os mesmos objetivos de vida e indicou que as dificuldades no relacionamento iniciaram antes de o atleta anunciar aposentadoria e depois voltar atrás, disputando mais uma temporada antes de encerrar novamente a carreira.
"Quando eu tinha 26 anos e ele estava com 29, a gente se conheceu, queríamos uma família, queríamos coisas juntos. Com o passar do tempo, percebemos que só queríamos coisas diferentes e agora temos uma escolha a fazer. Isso não significa que você não ame a pessoa. Significa apenas que, para você ser autêntico e realmente viver a vida que deseja, precisa ter alguém que possa encontrá-lo no meio, certo? É uma dança. É um equilíbrio. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão. Você tem que viver esta vida. Você o liberta para ser quem ele é, e se você quiser voar na mesma direção, então isso é incrível", disse ela.
Gisele negou estar envolvida amorosamente com Joaquim Valente, instrutor brasileiro de jiu-jítsu. "Sou muito grata por conhecê-los todos", disse ela, referindo-se a Joaquim e seus irmãos, donos de uma academia em Miami (EUA). "Não só me ajudaram e ajudaram meus filhos, mas também se tornaram grandes amigos, principalmente Joaquim. "Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia. As pessoas têm criado histórias falsas sobre mim desde o início do divórcio."
Sobre seu planos, Gisele comentou: "Não quero ser limitada. Quero abrir minhas asas e voar. Quando você ama alguém, você não o coloca em uma prisão e diz: 'Você tem que viver esta vida'. Você os liberta para serem quem são, e se você quiser voar na mesma direção, isso é incrível. Eu tenho sonhos. Eu tenho meus próprios sonhos".

Veja Também

Imagens de eliminados na Casa do Reencontro vazam para participantes do BBB 23

BBB 23: Tina revela que ficou com capixaba Richarlison no Carnaval

Marido de Giovanna Antonelli, Leonardo Nogueira se manifesta sobre acusação de assédio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados