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'BBB 23': Key protagoniza briga generalizada na Casa do Reencontro

Jogadora de vôlei discutiu com Tina, Fred e Larissa sobre comentários quando ainda estava confinada no programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 23 de Março de 2023 às 11:34

'BBB 23': Key protagoniza briga generalizada na Casa do Reencontro
'BBB 23': Key protagoniza briga generalizada na Casa do Reencontro Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo
A ex-participante do BBB 23, Key Alves, protagonizou uma briga generalizada na Casa do Reencontro, onde estão confinados os ex-brothers e sisters do reality show.
A jogadora de vôlei, que fez participação recente na Casa de los Famosos (versão mexicana do programa), começou a discutir com Tina afirmando que ela estava se envolvendo na conversa entre ela e Fred Nicácio. A modelo se irritou por ter sido chamada de "garota".
Outros ex-participantes tiveram de separar as duas. Key também foi tirar satisfações com Fred Nicácio após o médico dizer que ela, Gustavo e Cristian serão processados. "Eu não tenho [medo de processo]", disse ela.
Outra briga envolvendo o nome da ex-participante foi com Larissa, que se irritou com o fato de Key achar que a professora estava "dando em cima" de Gustavo. Você acredita na sua própria mentira", disparou a sister contra a jogadora de vôlei.

RACISMO RELIGIOSO

Na tarde desta quarta-feira, 22, na Casa do Reencontro dos ex-participantes, Fred aproveitou para confrontar Key, Cristian e Gustavo sobre os comentários classificados como racismo religioso quando ainda estava confinado no programa.
"O que vocês fizeram foi crime e o meu jurídico vai acionar vocês lá fora. [...] Precisa ser prestada conta para a sociedade, porque, quando uma coisa dessa acontece em um lugar como esse, em que 180 milhões de pessoas estão vendo, vocês imaginem o que acontece fora das câmeras", disse.

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