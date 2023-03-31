Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Babado!

Sósia de Chris Brown faz convite para show de Naldo Benny e web reage

Cantor carioca publicou vídeo inusitado no Instagram, que rendeu comentários nas redes sociais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2023 às 18:21

Os cantores Naldo Benny e Chris Brown durante encontro em Nova York em foto publicada pelo brasileiro nas redes sociais
Os cantores Naldo Benny e Chris Brown durante encontro em Nova York em foto publicada pelo brasileiro nas redes sociais Crédito: Instagram/ @naldobenny
Naldo Benny publicou um vídeo no Instagram em que "Chris Brown" convida o público para assistir ao show do cantor no Rio de Janeiro. No entanto, a gravação foi feita por um sósia, e a web reagiu ao "convite".
"Agora, f*deu tudo. O que é isso. O Rio vai parar mesmo. Alô, Madureira. Festa especial para pessoas especiais. 'Uhuuu', Tigo MGL, fire bro. fucking shit é o Naldo que está ali. E é o Breezy que está ali", escreveu Naldo, aos risos. Assista ao vídeo:
Nos comentários, fãs e seguidores brincaram com a situação. "Eu quando coloco no meu currículo que tenho inglês fluente", comentou um perfil. "Incrível, o Cris Brownie tem até sotaque carioca", brincou outro. "Crhis brow da deep web", publicou mais um.
O cantor vem contando diversas histórias para o público em participações em podcasts e entrevistas. Internautas, no entanto, brincam com as situações reveladas pelo artista, considerando "piada" ou "mentira" do cantor.
A amizade de Naldo com Chris Brown já rendeu memes. O funkeiro disse ter sido reconhecido pelo rapper norte-americano no período em que fez um show nos Estados Unidos.

Veja Também

Naldo Benny diz que foi convidado para substituir Drake no Lollapalooza

Naldo Benny é condenado na Justiça por dívida trabalhista

Chris Brown se irrita e arremessa celular de fã que tentava gravá-lo; veja vídeo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados