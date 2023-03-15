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Naldo Benny é condenado na Justiça por dívida trabalhista

Segundo colunista, cantor e um sócio foram processados por uma ex-funcionária da produtora Naldo Music Produções Artísticas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de Março de 2023 às 19:29

Naldo Benny
Naldo Benny Crédito: Instagram/@naldobenny
Naldo Benny foi condenado pela Justiça devido a uma dívida trabalhista. Segundo a coluna Leo Dias, o cantor e o sócio Marcos José Menezes foram réus numa ação que deverá indenizar em R$ 200 mil uma ex-funcionária da produtora Naldo Music Produções Artísticas. De acordo com a publicação, a CNH e os passaportes dos sócios foram apreendidos por causa do processo em que a dançarina diz ter sido demitida sem justa causa.
A ex-funcionária foi dançarina de Naldo entre 2012 e 2014. A defesa, segundo o jornalista, solicita décimo terceiro, aviso prévio, férias, férias proporcionais, FGTS e multas, valores que contam como verba rescisória. 
Ainda segundo a publicação, a ex-funcionária recebia uma renumeração média de R$ 9.600. Ela afirmou ao jornalista que fazia cerca de 32 apresentações por mês e que recebia R$ 250, inicialmente, por ensaio/show. O valor foi reajustado, em 2013, para R$ 300. A ex-funcionária também recebia ajuda de custo para apresentações fora do Rio de Janeiro.

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