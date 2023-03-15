Naldo Benny é condenado na Justiça por dívida trabalhista

Naldo Benny Crédito: Instagram/@naldobenny

Naldo Benny foi condenado pela Justiça devido a uma dívida trabalhista. Segundo a coluna Leo Dias, o cantor e o sócio Marcos José Menezes foram réus numa ação que deverá indenizar em R$ 200 mil uma ex-funcionária da produtora Naldo Music Produções Artísticas. De acordo com a publicação, a CNH e os passaportes dos sócios foram apreendidos por causa do processo em que a dançarina diz ter sido demitida sem justa causa.

A ex-funcionária foi dançarina de Naldo entre 2012 e 2014. A defesa, segundo o jornalista, solicita décimo terceiro, aviso prévio, férias, férias proporcionais, FGTS e multas, valores que contam como verba rescisória.