Famosos

Luiza Tomé diz que assédio sexual por parte de ex-diretor a afastou da Globo

Em entrevista, atriz disse que só voltou ao canal após a saída do homem, quando fez a novela ‘Tieta’
Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:08

A atriz Luiza Tomé, em 2016 Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress
A atriz Luiza Tomé, de 61 anos, afirmou que foi cortada de trabalhos após resistir a assédio sexual por parte de um ex-diretor da Globo. Ela, no entanto, não revelou o nome do homem. A afirmação foi dada durante participação no podcast Inteligência Limitada.
"Todo dia ele passava por mim e me dava o telefone dele. Às vezes eu estava tristinha porque [tinha] brigado com o meu namorado [na época], aí ele passava e dizia: 'está tristinha?' Aí eu dizia: 'estou, briguei [com meu namorado] e tal'... Aí eu pegava aquele cartão, botava na bolsa de cena e nunca liguei", afirmou a atriz.
Ela disse que o ex-diretor tinha 40 anos e ela estava com pouco mais de 20 anos, na época. Seu retorno ao canal só se deu após a saída do homem da emissora e também porque a atriz tinha dificuldade em acompanhar as câmeras no início da carreira.
"Voltei só depois de três anos, em Tieta (1989), porque eu precisei aprender [a acompanhar as câmeras] e porque sofri assédio de um diretor, e ele me cortou de outros trabalhos", contou a atriz, na entrevista.

Veja Também

Influencer de nove anos viverá Chico Bento nos cinemas

Larissa é a nona eliminada do 'BBB 23', com 66,75% dos votos

Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez: 'abençoada e animada'

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

