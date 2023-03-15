Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turma da Mônica

Influencer de nove anos viverá Chico Bento nos cinemas

O longa sobre o caipira do universo da Turma da Mônica ainda não tem previsão de estreia
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 09:27

Influencer de nove anos, Isaac Amendoim viverá Chico Bento nos cinemas
Influencer de nove anos, Isaac Amendoim viverá Chico Bento nos cinemas Crédito: Reprodução de Víde/YouTube/Paris Filmes
Diretamente de Cana Verde, Minas Gerais, um menino de apenas nove anos expandiu o sucesso que faz nas telas dos celulares, ao compartilhar seu dia a dia na roça, para as telonas de todo Brasil. O pequeno Isaac Amendoim gravava vídeos de sua rotina desde os 6 anos e, na última sexta-feira, 10, foi anunciado como o ator que dará vida ao personagem Chico Bento dos cinemas.
O longa sobre o caipira do universo da Turma da Mônica ainda não tem previsão de estreia, mas o anúncio do protagonista fez o nome do influenciador ficar em evidência nas redes sociais.
O destaque não é para menos. No Instagram, o menino que tem um sotaque igual ao do personagem que agora vai representar, acumula mais de dois milhões de seguidores. O seu canal no YouTube já passou de 1,5 milhões de inscritos.

QUEM É ISAAC AMENDOIM

O jovem artista ganhou notoriedade ao mostrar a rotina no sítio de sua família e o cotidianocom seus animais, a cabra Rita, o minipônei Coquinho e a galinha Pirulita, entre outros.
O perfil de Isaac nas redes é gerenciado pelos pais, Marcinha Érica e Adriano Duarte. Já os vídeos são gravados com o primo mais velho, Fael Alegria, de 26 anos.
Além do carisma e da perspicácia que cativou a web, ele acumulou ainda mais seguidores quando foi divulgado pelo também influencer Gustavo Tubarão. Foi o humorista quem descobriu o talento prodígio da criança quando fez uma visita à cidade onde o menino mora.
Tubarão, inclusive, comemorou a escalação do amigo no elenco de Chico Bento. "Tá passando um filme na minha cabeça desde o dia que vi essa criança pela primeira vez. Eu senti a pureza e a inocência desse menino, no fundo eu sabia que Deus tinha planos para a vida dele. Sempre falo pra ele não perder a essência e humildade, é por causa dela e do talento gigantesco que ele está onde está hoje."
Entre os vídeos mais assistidos do canal de Isaac no YouTube estão o passeio em um parque aquático (7,8 milhões de visualizações), um dia de pescaria (3,6 milhões) e um tour para apresentar os bichos da roça (3,1 mi).
O último conteúdo postado por Isaac foi o anúncio de sua entrada no elenco do filme. Pela primeira vez, o cenário do sítio dos pais foi substituído por um escritório colorido, decorado com artes da Turma da Mônica, e as risadas da rotina cederam lugar às lágrimas de emoção da criança: "Sem vocês eu não teria chegado até aqui. Estou muito ansioso para fazer o filme. Agradeço ao Maurício de Sousa e à produção. Muito obrigado. Prometo que não vou decepcionar vocês".

Veja Também

Larissa é a nona eliminada do 'BBB 23', com 66,75% dos votos

Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez: 'abençoada e animada'

Beca Milano visita o Galpão das Paneleiras, em Goiabeiras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados