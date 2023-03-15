Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez: 'abençoada e animada'

Lindsay Lohan falou sobre morte do ex-namorado Aaron Carter Crédito: Honopix/Folhapress

Lindsay Lohan divulgou nesta terça-feira, 14, que está grávida. Casada desde 2022 com Bader Shammas, com quem tem um relacionamento desde 2020, a estrela de Meninas Malvadas deu a notícia pelo Instagram.

A informação foi confirmada pelo site TMZ. A atriz postou uma foto de uma roupinha de bebê escrito "coming soon", em português "está vindo".

Na legenda, ela disse: "Nós somos abençoados e estamos animados". Lindsay, de 36 anos, estreou nas telinhas ainda criança, e ficou conhecida por interpretar as gêmeas Hallie Parker e Annie James, no filme Operação Cupido.

A artista também atuou ao lado de Megan Fox e Adam Garcia, no filme Confissões de uma adolescente. No ano seguinte, em 2005, foi o lançamento de Herbie, meu fusca turbinado.