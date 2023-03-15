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Lindsay Lohan anuncia primeira gravidez: 'abençoada e animada'

Atriz usou as redes sociais para contar a novidade
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 08:50

Lindsay Lohan falou sobre morte do ex-namorado Aaron Carter
Lindsay Lohan falou sobre morte do ex-namorado Aaron Carter Crédito: Honopix/Folhapress
Lindsay Lohan divulgou nesta terça-feira, 14, que está grávida. Casada desde 2022 com Bader Shammas, com quem tem um relacionamento desde 2020, a estrela de Meninas Malvadas deu a notícia pelo Instagram.
A informação foi confirmada pelo site TMZ. A atriz postou uma foto de uma roupinha de bebê escrito "coming soon", em português "está vindo".
Na legenda, ela disse: "Nós somos abençoados e estamos animados". Lindsay, de 36 anos, estreou nas telinhas ainda criança, e ficou conhecida por interpretar as gêmeas Hallie Parker e Annie James, no filme Operação Cupido.
A artista também atuou ao lado de Megan Fox e Adam Garcia, no filme Confissões de uma adolescente. No ano seguinte, em 2005, foi o lançamento de Herbie, meu fusca turbinado.
Seu último papel nos cinemas foi em 2022, no filme natalino da Netflix, Uma quedinha de Natal, onde Lindsay interpreta Sierra Belmont, uma garota rica que sofre uma acidente esquiando e perde a memória.

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