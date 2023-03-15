Sandy divide palco com Coldplay em SP e canta sucessos com Chris Martin

Assim como Seu Jorge, a cantora foi convidada para apresentação e rendeu elogios
Agência Estado

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:18

Sandy divide palco com Coldplay em SP e canta sucessos com Chris Martin Crédito: Twitter/@nickvaderss
Em seu quarto show na capital paulista, a banda Coldplay convidou a cantora Sandy para a apresentação da última terça-feira, 14. Com o seu hit Quando Você Passa, também conhecido como Turu Turu, a artista brasileira cantou no palco enquanto o vocalista, Chris Martin, acompanhava no piano.
A cantora é a segunda convidada brasileira a dividir o palco com banda britânica no Estádio do Morumbi. Antes dela, nas últimas três apresentações, Seu Jorge foi o escolhido.
Além da própria música, Sandy, que se diz fã do grupo, soltou a voz com Magic, sucesso da banda, e dividiu o microfone com o vocalista.
Internautas comentaram e elogiaram a participação da cantora no show. O assunto, inclusive, esteve entre mais comentados da madrugada desta quarta-feira, 15, no Twitter.

