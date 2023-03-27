Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Virou meme

Naldo Benny diz que foi convidado para substituir Drake no Lollapalooza

No Instagram, cantor afirmou que faria show no lugar do rapper canadense, que cancelou a apresentação horas antes
Publicado em 27 de Março de 2023 às 13:28

Naldo Benny diz que foi convidado para substituir Drake no Lollapalooza
Na tarde deste domingo (26), o cantor Naldo Benny usou seu Instagram para afirmar que foi convidado para substituir o rapper Drake no terceiro dia do festival Lollapalooza — canadense cancelou o show que faria no festival horas antes da apresentação. Pelos stories, o brasileiro, que tinha acabado de acordar, disse que a produção do festival procurou por ele e que, mais tarde no domingo, ele estaria no palco.
"(...) Mais uma missão para mim, né? Estou sabendo que o Drake cancelou o show e o Lollapalooza está me chamando aqui, já acordei com 'zap', e-mail de um monte de gente. Lollapalooza me chamando para cobrir o cancelamento, para eu fazer o show no lugar do Drake. Ou seja, Drake cancelou. Teremos Naldo Benny no Lollapalooza, hoje. A voz do povo é a voz de Deus", disse.
No feed, Naldo chegou a deixar outro vídeo afirmando que "cobriria o furo do Drake", veja:
Nos comentários, seguidores se divertiram com a afirmação do cantor. "Quem é Drake? Sou mais o NALDO ??", escreveu um. "Obrigado por salvar o Lola Palloza, agora eu vou! Saindo aq de Salvador ??", comentou outra pessoa.
"O Drake não teve coragem de aparecer porque ele iria desabar de emoção ao ver o Naldo", compartilhou outro seguidor.
A apresentação, porém, não rolou! Quem substituiu Drake foi o DJ Skrillex. Naldo chegou, inclusive, a gravar sua chegada no Lollapalooza, de helicóptero. No evento, o cantor participou de uma ação de uma das patrocinadoras.
É claro que a internet não perdoou e Naldo logo virou meme (de novo)! Nas últimas semanas, o cantor virou assunto nas redes sociais por histórias contadas envolvendo personalidades como Chris Brown, Michael Jackson e Gisele Bundchen.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados