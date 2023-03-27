Naldo Benny diz que foi convidado para substituir Drake no Lollapalooza

Na tarde deste domingo (26), o cantor Naldo Benny usou seu Instagram para afirmar que foi convidado para substituir o rapper Drake no terceiro dia do festival Lollapalooza — canadense cancelou o show que faria no festival horas antes da apresentação. Pelos stories, o brasileiro, que tinha acabado de acordar, disse que a produção do festival procurou por ele e que, mais tarde no domingo, ele estaria no palco.
"(...) Mais uma missão para mim, né? Estou sabendo que o Drake cancelou o show e o Lollapalooza está me chamando aqui, já acordei com 'zap', e-mail de um monte de gente. Lollapalooza me chamando para cobrir o cancelamento, para eu fazer o show no lugar do Drake. Ou seja, Drake cancelou. Teremos Naldo Benny no Lollapalooza, hoje. A voz do povo é a voz de Deus", disse.
No feed, Naldo chegou a deixar outro vídeo afirmando que "cobriria o furo do Drake", veja:
Nos comentários, seguidores se divertiram com a afirmação do cantor. "Quem é Drake? Sou mais o NALDO ??", escreveu um. "Obrigado por salvar o Lola Palloza, agora eu vou! Saindo aq de Salvador ??", comentou outra pessoa.
"O Drake não teve coragem de aparecer porque ele iria desabar de emoção ao ver o Naldo", compartilhou outro seguidor.
A apresentação, porém, não rolou! Quem substituiu Drake foi o DJ Skrillex. Naldo chegou, inclusive, a gravar sua chegada no Lollapalooza, de helicóptero. No evento, o cantor participou de uma ação de uma das patrocinadoras.
É claro que a internet não perdoou e Naldo logo virou meme (de novo)! Nas últimas semanas, o cantor virou assunto nas redes sociais por histórias contadas envolvendo personalidades como Chris Brown, Michael Jackson e Gisele Bundchen.