Equipe de Fred Nicácio anuncia processo contra perfis racistas Crédito: Reprodução de Vídeo/TV Globo

Fred Nicácio foi um dos selecionados pelo público na repescagem do Big Brother Brasil 23. Com a volta, o médico expôs na casa algumas situações de racismo por parte de alguns participantes e reforçou sua bandeira pelo protagonismo negro no reality show. Contudo, nas redes sociais, ele segue sendo atacado por alguns internautas.

No Instagram, na noite deste domingo, 26, a equipe do médico declarou que está reunindo todas as provas para prosseguir com processos contra perfis racistas. Em nota, a publicação pontuou que desde que saiu do BBB 23, Fred está ciente de que foi vítima de tal crime. "Aqui fora, teve acesso às falas que se caracterizam como racismo religioso e quer que a Justiça seja feita, não só para ele, mas para toda a comunidade negra e do axé", declarou.

Rebatendo alguns comentários, a equipe destacou: "Não pensem que racismo reverso existe. Não pensem que vamos explicar o inexplicável. Chegaram ao cúmulo de associar as falas de Fred a Hitler. Fred não vai se calar".

Com ajuda de amigos e fãs, a equipe garantiu estar com um alto número de provas e disposta a responsabilizar todos os criminosos. "Já contamos com um banco de mais de mil prints catalogados com os nomes de usuários. E contaremos com o apoio da Justiça e das plataformas em busca dos responsáveis covardes que se escondem atrás de uma tela", informou a nota.