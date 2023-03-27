Skank conta com participação de Milton Nascimento em último show da carreira

Milton Nascimento subiu ao palco para o último show da banda Skank, no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão), na cidade de Belo Horizonte neste domingo, 26 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O último show do Skank acontece neste domingo, 26, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com mais de 30 décadas de carreira, a banda que vai deixar os palcos contará com a presença de Milton Nascimento no palco.

Em entrevista ao programa Fantástico, da Globo, Milton comentou sobre a possibilidade de voltar a cantar diante do público depois que fez sua própria despedida dos palcos no mesmo estádio.

"Eles me convidaram para cantar aqui. Aí eu falei: outra vez no Mineirão? É muito lindo aquilo lá! Cantar com eles é uma felicidade", disse.

A Banda Skank, durante seu último show no domingo (25/03), ao lado de Milton Nascimento Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O último show do Skank teve início por volta das 19 horas deste domingo.

Último show da banda Skank, realizado no estadio Mineirão, na cidade de Belo Horizonte, MG, neste domingo, 26. Crédito: Futura Press/Folhapress