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Rainha dos baixinhos

Gloria Groove anuncia música em homenagem à Xuxa

A novidade foi relevada em alto mar, durante o Navio da Xuxa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 08:49

Gloria Groove anuncia música em homenagem à Rainha dos Baixinhos, durante o Návio da Xuxa
Gloria Groove lançará música em homenagem à Rainha dos Baixinhos em abril Crédito: Instagram/@naviodaxuxa
A cantora Gloria Groove durante participação no cruzeiro de Xuxa Menegel, revelou no sábado, 25, que lançará uma música em homenagem à rainha dos baixinhos. A faixa, que chamará Modo Xuxa, será lançada no próximo disco de Gloria, Futuro Fluxo, com data de estreia para abril.
"Confesso que eu estava muito ansiosa pra dividir isso com vocês. É com muito orgulho que eu posso anunciar aqui, neste palco, a próxima música de trabalho do meu álbum Futuro Fluxo. É um projeto pensado com todo amor e carinho, feito pra agradecer e honrar o legado dessa mulher que me ensina tanto sobre a importância de continuar sonhando", disse a cantora no momento do anúncio.
Ainda de acordo com a assessoria da drag, a música contará com uma letra cheia de referências, além da estética de uma Paquita Robótica.
A novidade foi revelada em alto mar, durante o Navio da Xuxa, atração em comemoração aos 60 anos da apresentadora.
Durante os dias 24 a 27 de março, além do famoso Xou da Xuxa, que terá participação de convidados, o público também poderá participar de festas, assistir a filmes da loira e ver uma exposição com 60 figurinos originais, que marcaram a carreira da apresentadora.
O público também curtirá apresentações de grandes nomes da música, como Claudia Leitte, Daniela Mercury e Ana Carolina.
O trio KLB também se apresentará ao lado do namorado de Xuxa, Junno Andrade.
Com convidados, família, fãs e muitos apaixonados pela loira, o fim do cruzeiro está marcado para esta segunda-feira, 27.

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