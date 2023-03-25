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Fashion

Bruna Marquezine usa look avaliado em R$ 10 mil no Lollapalooza

As peças usadas pela artista fazem parte da coleção de outono/inverno 2023 da Acne Studios, desfilada na Semana de Moda de Paris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2023 às 20:48

Preparada para o show de Billie Eilish no Lollapalooza, Bruna Marquezine (27 anos) apostou em um look avaliado em mais de R$ 10 mil. As peças são da grife Acne Studios.
A atriz usou um look transparente sem sutiã e contou com a ajuda de Pedro Sales para seu styling.
As peças usadas pela artista fazem parte da coleção de outono/inverno 2023 da Acne Studios, desfilada na Semana de Moda de Paris.
Enquanto a saia custa mais de R$ 3.672, o body quadriculado é avaliado em R$ 1.575. Por sua vez, os brincos da famosa, da Miu Miu, custam cerca de R$ 3.800. Para completar o look de mais de R$ 10 mil, Bruna Marquezine acrescentou os óculos escuros da The Attico, avaliados em R$ 1.522.

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