Bruna Marquezine usa look avaliado em R$ 10 mil no Lollapalooza

Preparada para o show de Billie Eilish no Lollapalooza, Bruna Marquezine (27 anos) apostou em um look avaliado em mais de R$ 10 mil. As peças são da grife Acne Studios.

A atriz usou um look transparente sem sutiã e contou com a ajuda de Pedro Sales para seu styling.

As peças usadas pela artista fazem parte da coleção de outono/inverno 2023 da Acne Studios, desfilada na Semana de Moda de Paris.