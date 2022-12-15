De Bruna Marquezine a Xuxa: as previsões para 17 famosos em 2023

Veja previsões para Jade Picon, Gisele Bündchen, Bruna Marquezine e outros famosos em 2023 Crédito: Personare

Todo mundo quer saber o que esperar de 2023, né? E como bons fãs, também queremos saber como vai ser a carreira dos nossos ídolos, se vão namorar ou terminar, se vão se dar bem lá fora, e por aí vai. Então, a gente usou a Numerologia e te conta a seguir as previsões para os famosos em 2023.

O Ano Pessoal nada mais é do que o número que rege o ano de uma pessoa de 1º de janeiro a 31 de dezembro. A análise numerológica dese número é que permite indicar quais áreas da vida devem ser favorecidas no novo ano, além das melhores e piores períodos para cada pessoa.

Previsões para os famosos em 2023

Jade Picon – Ano Pessoal 4

Jade Picon como Chiara em "Travessia" Crédito: Estevam Avellar/Globo

Jade Picon vai viver um momento super apropriado para trabalhar bastante e alcançar maior credibilidade profissional. Em termos afetivos, o 4 representa um ótimo potencial para formalização de um vínculo. Ah, e pode reformar a casa ou mudar de residência, especialmente de abril a setembro.

Gisele Bündchen – Ano Pessoal 7

Gisele Bundchen Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Bruna Marquezine – Ano Pessoal 1

Bruna Marquezine estreia na Netflix na série "Maldivas" Crédito: Reprocução/Netflix

Ano Pessoal 1 é ano renovador e com potencial de se envolver em novos projetos revolucionários e inovadores. No 2º e no 4º trimestres, especialmente, Bruna terá melhores oportunidades de trabalhar bastante e alcançar objetivos materiais e profissionais. Porém, há risco de acidentes no 3º trimestre ou de exaustão, por conta do excesso de atividades. Viajar para renovar-se valerá a pena!

Marcos Mion – Ano Pessoal 6

O apresentador Marcos Mion Crédito: Globo

Segundo as previsões para os famosos em 2023, Ano Pessoal 6 costuma exigir mais diplomacia, uma vez que os conflitos tendem a ser mais frequentes. E isso pode representar fim de contrato, de parceria ou de desentendimento com alguém da família ou da equipe, especialmente no 3º trimestre. Além disso, pode exigir uma dedicação maior à família e aos filhos.

Luciano Huck – Ano Pessoal 1

O apresentador Luciano Huck Crédito: Instagram/@lucinohuck

2023 deve ser um ano semente para criar novos hábitos e desenvolver novos projetos. A criatividade está em alta e o espírito de liderança também em Ano Pessoal 1. Além de um ímpeto de se embrenhar em novas experiências, implementar novidades e assumir uma faceta ou desejo que até então preferia manter em banho maria.

Xuxa – Ano Pessoal 1

Xuxa Crédito: Blad Meneghel/Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

Ano Pessoal 1 é super apropriado para buscar um novo desafio e se envolver numa experiência diferente. Quem sabe um projeto que lhe traga um estímulo renovador, rejuvenescedor e excitante? Xuxa pode ser mais impulsiva e agir de forma bem competitiva em 2023. Uma mudança considerável em sua imagem e oportunidades no estrangeiro podem rolar no 3º trimestre.

Ana Maria Braga – Ano Pessoal 3

Ana Maria Braga e Louro José Crédito: Divulgação/TV Globo

Ano Pessoal 3 é excelente para se comunicar. Ana Maria pode gostar de participar mais das redes sociais ou mesmo escrever (e publicar) um novo livro. A apresentadora estará mais criativa e com um magnetismo maior também, além de desejo de curtir, namorar, desfrutar do convívio das crianças e alcançar mais popularidade. Atenção especial para o 3º trimestre, por conta do risco de mal entendidos.

Fátima Bernardes – Ano Pessoal 6

Fátima Bernardes vai deixar o "Encontro" Crédito: João Miguel Júnior/Globo

Fátima estará mais exigente e idealista em seu Ano 6. Por um lado, isso pode representar insatisfação afetiva e gerar divergência e até mesmo separação. Por outro, se conseguir expressar esse romantismo sem tantas expectativas de perfeição do outro e da relação, pode tornar a união ainda mais satisfatória. O foco em 2023 deve estar muito nos filhos.

Whindersson Nunes – Ano Pessoal 4

Whindersson Nunes no espetáculo "Isso Não é um Culto" Crédito: Instagram/@whinderssonnunes

Questões de saúde poderão exigir mais dedicação, ainda mais porque a carga de trabalho poderá ser maior no seu Ano 4. E isso demandará melhor administração de seu dia a dia, a fim de não se exceder no trabalho, e pode ter de lidar com algum sintoma que gere uma limitação corporal. Além disso, Whindersson pode formalizar uma união em 2023.

Grazi Massafera – Ano Pessoal 5

Grazi Massafera Crédito: Reprodução/Instagram/@massafera

Ano Pessoal 5 pode chegar com uma excelente oportunidade de expandir sua carreira no exterior, ou algum filme ou novela da qual for participar pode ter uma repercussão forte lá fora. No 2º e no 4º trimestres de 2023 é que Grazi terá mais potencial para esse movimento, além de serem os períodos que ela poderá fazer experimentações novas na sua forma de atuar, como representar um personagem mais desafiador.

Virginia Fonseca – Ano Pessoal 8

Virginia Fonseca Crédito: Reprodução @Virginiafonseca

É um ano que ela estará mais ambiciosa para alcançar um novo nível de sucesso e respeitabilidade. Empreender ainda mais e realizar grandes metas. Caso se dedique com muito planejamento e tenha a resiliência de enfrentar as demoras e obstáculos, poderá conquistar bastante. Mas se não seguir essa trilha, poderá sofrer uma derrota, falência ou fracasso.

Jojo Todynho – Ano Pessoal 2

Jojo Todynho Crédito: Greg Salibian/Folhapress

Ano 2 é voltado para relacionamentos. Se estiver disposta a dialogar muito e resolver as divergências, tanto na esfera afetiva quanto na profissional, poderá ser um ano marcado por vínculos nutritivos e satisfatórios. Mas se deixar a carência preponderar, guardar mágoas e ressentimentos, o risco é de separação e fim de contratos.

Casimiro – Ano Pessoal 1

O jornalista e youtuber Casimiro Miguel Crédito: Reprodução/YouTube

Um ano de iniciativa e dinamismo para ousar novas experiências e se envolver em novos projetos. Muitas ideias e disposição de correr riscos e se embrenhar em novas empreitadas. A criatividade e inventividade estarão ainda maiores. Também poderá lidar com algum conflito com uma figura de autoridade, especialmente do sexo masculino. E o desafio de se bancar, de acreditar nesta decisão inovadora.

Tatá Werneck – Ano Pessoal 8

Tatá Werneck Crédito: Divulgação/Globo

2023 deve ser um ano de muito trabalho para Tatá. Precisará administrar bem o seu tempo entre família e carreira. Inclusive, maiores responsabilidades familiares e domésticas, tais como gravidez, reforma ou mudança residencial. Poderá alcançar um novo nível de sucesso e de reconhecimento por meio de um papel representado com muita competência.

Neymar – Ano Pessoal 5

Neymar Crédito: Twitter/FIFA

Este é um ano divisor de águas na vida de Neymar. Muitas mudanças, inclusive súbitas e até mesmo chocantes, tais como sair do PSG. Há crises e insatisfações que precisarão de alterações e renovações, a fim de poder se dedicar ao que o 5 sinaliza: êxito no exterior, especialmente depois da superação de um revés.

Tite – Ano Pessoal 1

Tite é o técnico da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022 Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Nada como encerrar seu ciclo à frente da seleção e começar uma nova etapa na sua vida num Ano Pessoal 1, o qual é excelente para novos desafios e projetos. A disposição em começar de novo, ter um ânimo renovado e um espírito competitivo maior tem tudo a ver com a simbologia deste ano que Tite se encontra desde janeiro em 2023.

Cássia Kiss – Ano Pessoal 5

A atriz Cássia Kis Crédito: Bruno Poletti/Folhapress

Um ano de abertura ao novo e novas experiências. Cássia Kiss poderá ousar e até mesmo chocar por meio de personagens excêntricos ou na sua vida pessoal através de comportamentos mais polêmicos, contestadores e radicais. Também pode passar por mudanças na carreira e residenciais, até mesmo querendo mais tempo para viajar, fazer ou ministrar cursos.