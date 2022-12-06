Spoiler do amor para 2023: qual signo vai se dar bem no próximo ano?

2023 vem aí! Uma das perguntas que todo mundo quer saber: como vai ser o amor neste novo ano? Quer tá só, vai encontrar alguém? Quem está enrolado, vai de desenrolar? E quem está em um relacionamento, vai se manter nele? Quer um spoiler do amor para 2023? Então vem que a gente te conta!
Mas para aproveitar melhor o seu ano, leia o spoiler do amor para seu signo solar e seu Ascendente também. Se você não lembra ou não conhece, descubra aqui nesse link seu Ascendente gratuitamente.
Spoiler do amor para 2023
- ÁRIES: Relacionamentos já estremecidos podem terminar! Leia aqui as previsões para Áries em 2023.
- TOURO: Você pode ficar mais exigente do que nunca. Veja aqui todas as previsões para Touro em 2023.
- GÊMEOS: Muitos contatinhos e diversão sem compromisso. Tudo sobre Gêmeos em 2023 está neste artigo.
- CÂNCER: Pode questionar e repensar seus relacionamentos. Aqui estão as previsões para Câncer em 2023.
- LEÃO: Bom ano para se relacionar com intimidade e compromisso. Aqui estão as previsões para Leão em 2023.
- VIRGEM: Vai precisar repensar a forma como se relaciona. Leia tudo sobre Virgem em 2023 aqui.
- LIBRA: Pode entrar alguém muito significativo na sua vida! Tudo sobre Libra em 2023 está aqui.
- ESCORPIÃO: Vida amorosa agitada, podendo rolar separação. O guia completo para Escorpião em 2023 está aqui.
- SAGITÁRIO: Pode viver muitas aventuras românticas. Leia tudo sobre Sagitário em 2023 aqui.
- CAPRICÓRNIO: O amor pode bater à sua porta neste ano. Tudo sobre Capricórnio em 2023 neste guia aqui.
- AQUÁRIO: Terá de definir se quer se abrir pro amor ou não. O guia completo para Aquário em 2023 está aqui.
- PEIXES: Pode ser um ano bom para quem quer viver a solteirice! Leia tudo sobre Peixes em 2023 aqui.
Marcia Fervienza, Naiara Tomayno e Yub Miranda: são Astrólogos e, juntos, são autores das previsões para os signos em 2023 do [email protected]