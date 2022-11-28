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Descubra qual a cor que rege 2023 e como usá-la

Violeta, também conhecida como lilás, é a cor deste ano. Aprenda seus significados e como usar os benefícios desse tom em 2023
Personare

Personare

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 16:00

Descubra qual a cor que rege 2023 e como usá-la
Descubra qual a cor que rege 2023 e como usá-la Crédito: Personare
Violeta é a cor que rege o ano de 2023. A definição não tem relação com uma marca, mas sim com um conhecimento que trabalha o equilíbrio e a harmonia entre corpo, mente e emoções: a Cromoterapia junto à Numerologia.
Em 2023, vamos todos viver o Ano Universal 7, pois é resultado da soma dos algarismos do novo ano: 2+0+2+3. E, segundo a Cromoterapia, o tom ligado ao número 7 é Violeta ou Lilás, por isso é a cor do ano (entenda mais aqui).
Para a Numerologia, o número 7 significa Autoconhecimento, ou seja, 2023 é um ótimo ano para mergulhar dentro de si e se conectar com a sua espiritualidade. 
Esse é o número e o significado para todo mundo. Mas você pode calcular aqui o SEU número de 2023 e saber as previsões e tendências completas para o seu próximo ano, de janeiro a dezembro. 

Como usar a cor que rege 2023?

A cor violeta vai ajudar você a ter mais equilíbrio, buscar o autoconhecimento, transformar algo na sua vida. Para Terapia das Cores, os benefícios da Cor de 2023 são: calma, tranquilidade, equilíbrio e proteção. Além disso, esse tom também transmite autoridade, aumenta a concentração. 
Para se beneficiar da energia e dos significados da cor violeta, invista em:
  • Colocar esse tom na decoração da sua casa, nas suas roupas e acessórios

  • Beba água solarizada (saiba como fazer aqui) na cor violeta

  • Use a cor para usar em palestras ou apresentações, porque ajuda as pessoas a prestarem mais atenção em você quando precisa falar algo importante.
Aproveite toda a energia da cor violeta em 2023 para buscar mais autoconhecimento e se interiorizar.  Se tiver alguma dúvida ou queira compartilhar alguma experiência com o uso da cor, escreve para mim: [email protected].
Solange Lima: Terapeuta integrativa e numeróloga. Utiliza técnicas como Florais, Aromaterapia, Cromoterapia e Reiki. Realiza atendimentos [email protected]

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