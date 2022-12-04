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Numerologia

O que sua data de nascimento revela sobre o Ano Novo?

Entenda o que sua data de nascimento revela para o novo ano ao aprender a calcular qual número regerá os próximos 365 dias
Personare

Personare

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 09:00

Bolo de aniversário com velas acesas
O que sua data de nascimento revela sobre o Ano Novo? Crédito: Shutterstock
A data de nascimento revela oportunidades e os desafios que você pode viver o novo ano. Sabe como? Calculando o dia e mês que você nasceu junto com os números que formam o Ano Novo.
Dessa forma, o número que resulta desse cálculo é o seu regente do ano. Aqui no Personare você pode ver o número do seu Ano Pessoal aqui gratuitamente.
Isso significa que sua data de nascimento revela todos os anos algo diferente para você, de desafios a oportunidades, de obstáculos a potencias de expansão.

Data de nascimento revela como será seu ano novo

O seu Ano Pessoal, número que a data de nascimento revela, sempre será de 1 a 9 e isso indica um mapa repleto de possibilidades para você no novo ano.
Além disso, saiba que o número que rege seu Ano Pessoal começa a valer sempre no dia 1 de janeiro e termina sempre em 31 de dezembro.
Se você já calculou o seu número regente, veja abaixo o que a soma do ano novo com a sua data de nascimento revela:

ANO PESSOAL 1

  • Grandes chances de viver de conhecer alguém e começar um relacionamento novo.
  • Você pode sentir mais coragem
  • Gente mais jovem, independente e original pode atrair mais sua atenção.

ANO PESSOAL 2

  • Suas emoções podem ferver neste novo ano.
  • Ou seja, o ano pode ser marcado por mais sensibilidade.
  • Pessoas extremamente educadas podem ganhar seu coração mais fácil neste ano.

ANO PESSOAL 3

  • Este ano pode ser marcado por muito romantismo.
  • Aproveite para sair mais e fazer programas que vão render boas risadas.
  • Gente engraçada e que adora conversar pode ter mais espaço na sua vida.

ANO PESSOAL 4

  • Reformar ou mudar de casa é uma boa pedida neste ano.
  • A sensação de querer muito um relacionamento sério pode ficar bem forte.
  • Além disso, pedidos de namoro, noivados e casamentos podem se destacar na sua vida.

ANO PESSOAL 5

  • Ótimo para experimentar mais, viajar mais e encontrar mais com suas amizades.
  • É tempo de reservar mais tempo para fazer o que você gosta.
  • Há mais chances de você conhecer pessoas bastante diferentes do que de costume.

ANO PESSOAL 6

  • A carência pode ficar bem forte nesse ano.
  • Bom ano para resolver diferenças por meio de conversas.
  • Alguém especial pode surgir do seu círculo de amizades.

ANO PESSOAL 7

  • Coloque para fora suas emoções, diga o que você pensa. Esse ano é ótimo para isso.
  • Por isso, traga sinceridade na sua fala e procure por mais intimidade.
  • Boas chances de conhecer alguém especial em cursos, bibliotecas, livrarias…

ANO PESSOAL 8

  • Bom período para pagar dívidas e contas e economizar dinheiro.
  • Tendência alta para realizar sonhos, como fazer uma viagem especial.
  • Pessoas poderosas ou bem sucedida na profissão pode atrair mais você neste ano.

ANO PESSOAL 9

  • Você pode querer ficar mais quieta (o) neste ano.
  • Se alguma coisa não estiver agradando você, converse sinceramente para mudar.
  • Pessoa muito compreensivas podem ganhar sua atenção com mais facilidade neste ano.
Quer saber mais previsões para o seu ano novo? Leia também as previsões para seu signo em 2023 aqui.
Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e taró[email protected]

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