O que sua data de nascimento revela sobre o Ano Novo?

A data de nascimento revela oportunidades e os desafios que você pode viver o novo ano. Sabe como? Calculando o dia e mês que você nasceu junto com os números que formam o Ano Novo.
Dessa forma, o número que resulta desse cálculo é o seu regente do ano. Aqui no Personare você pode ver o número do seu Ano Pessoal aqui gratuitamente.
Isso significa que sua data de nascimento revela todos os anos algo diferente para você, de desafios a oportunidades, de obstáculos a potencias de expansão.
Data de nascimento revela como será seu ano novo
O seu Ano Pessoal, número que a data de nascimento revela, sempre será de 1 a 9 e isso indica um mapa repleto de possibilidades para você no novo ano.
Além disso, saiba que o número que rege seu Ano Pessoal começa a valer sempre no dia 1 de janeiro e termina sempre em 31 de dezembro.
Se você já calculou o seu número regente, veja abaixo o que a soma do ano novo com a sua data de nascimento revela:
ANO PESSOAL 1
- Grandes chances de viver de conhecer alguém e começar um relacionamento novo.
- Você pode sentir mais coragem
- Gente mais jovem, independente e original pode atrair mais sua atenção.
ANO PESSOAL 2
- Suas emoções podem ferver neste novo ano.
- Ou seja, o ano pode ser marcado por mais sensibilidade.
- Pessoas extremamente educadas podem ganhar seu coração mais fácil neste ano.
ANO PESSOAL 3
- Este ano pode ser marcado por muito romantismo.
- Aproveite para sair mais e fazer programas que vão render boas risadas.
- Gente engraçada e que adora conversar pode ter mais espaço na sua vida.
ANO PESSOAL 4
- Reformar ou mudar de casa é uma boa pedida neste ano.
- A sensação de querer muito um relacionamento sério pode ficar bem forte.
- Além disso, pedidos de namoro, noivados e casamentos podem se destacar na sua vida.
ANO PESSOAL 5
- Ótimo para experimentar mais, viajar mais e encontrar mais com suas amizades.
- É tempo de reservar mais tempo para fazer o que você gosta.
- Há mais chances de você conhecer pessoas bastante diferentes do que de costume.
ANO PESSOAL 6
- A carência pode ficar bem forte nesse ano.
- Bom ano para resolver diferenças por meio de conversas.
- Alguém especial pode surgir do seu círculo de amizades.
ANO PESSOAL 7
- Coloque para fora suas emoções, diga o que você pensa. Esse ano é ótimo para isso.
- Por isso, traga sinceridade na sua fala e procure por mais intimidade.
- Boas chances de conhecer alguém especial em cursos, bibliotecas, livrarias…
ANO PESSOAL 8
- Bom período para pagar dívidas e contas e economizar dinheiro.
- Tendência alta para realizar sonhos, como fazer uma viagem especial.
- Pessoas poderosas ou bem sucedida na profissão pode atrair mais você neste ano.
ANO PESSOAL 9
- Você pode querer ficar mais quieta (o) neste ano.
- Se alguma coisa não estiver agradando você, converse sinceramente para mudar.
- Pessoa muito compreensivas podem ganhar sua atenção com mais facilidade neste ano.
Quer saber mais previsões para o seu ano novo? Leia também as previsões para seu signo em 2023 aqui.
Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e taró[email protected]