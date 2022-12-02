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Marte e Mercúrio retrógrados e mais: veja o calendário astrológico de dezembro

Vem saber quis são os principais trânsitos planetários para fazer seus planos de forma alinhada com os Astros
Personare

Personare

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 08:36

Marte e Mercúrio retrógrados e mais: veja o calendário astrológico de dezembro
Marte e Mercúrio retrógrados e mais: veja o calendário astrológico de dezembro Crédito: Personare
Finalmente, chegamos ao último mês de 2022! Mas calma que dezembro chega com trânsitos tensos, como Marte e Mercúrio retrógrados, e alguns que parecem inofensivos, mas é bom ter atenção, como Júpiter em Áries. Sem falar nos três planetas que ingressam no signo mais sério do zodíaco.
O Personare te conta a seguir tudo sobre os principais trânsitos planetários de dezembro de 2022. Assim, você já pode fazer seus planos de forma alinhada com os Astros. Ah, e já que estamos falando em planos, se quiser saber tudo sobre o próximo ano, vem ver aqui as previsões do seu signo para 2023!

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Calendário astrológico de dezembro 2022

  • 6/12 — Mercúrio em Capricórnio: o planeta das comunicações sai do leve Sagitário e é o primeiro planeta do mês a ingressar no denso signo de Capricórnio. Com isso, a energia para todos os signos deve mudar, com pensamentos mais realistas e práticos e ações mais calculadas. O que é ótimo nessa época de traçar metas e planos. Mas cada pessoa vai sentir mais essa mudança em uma área da vida. Veja aqui no seu Horóscopo Personalizado.
  • 10/12 — Vênus em Capricórnio: o planeta do amor também entra no signo mais comprometido do zodíaco. Ou seja, quem está a fim de compromisso, é um dos melhores momentos do ano. Quem não está nessa vibe, é bom deixar isso bem claro, pois não é hora de brincar com o amor, ok?
  • 20/12 — Júpiter retorna a Áries: ao longo do ano, Júpiter foi e voltou de Peixes para Áries. Agora, ele volta para o signo mais impulsivo do zodíaco, onde fica até maio de 2023. E como ele é o planeta que amplia tudo, é bom cuidar para que a sua determinação não vire impulsividade e até agressividade. 
  • 21/12 — Sol em Capricórnio: a temporada capricorniana começa junto com o verão, exatamente às 18h48min, e segue até 20 de janeiro de 2023. Durante esse período, tendemos a ficar mais sérios e determinados, como Capricórnio. Não à toa, é o signo mais capaz de realizar coisas difíceis. Ou seja, use essa energia para finalizar o ano e planejar as suas metas para 2023!
  • 29/12 — Início de Mercúrio Retrógrado: além do tenso Marte retrógrado em Gêmeos até 12 de janeiro (entenda aqui), 2022 vai acabar também com Mercúrio em movimento retrógrado. Portanto, tenha o dobro de atenção com viagens de ano novo e faça a revisão que esses movimentos pedem. Mercúrio só volta a ficar direto dia 18 de janeiro. Até lá, muita paciência!
Dica final: o calendário astrológico de 2023 já tá disponível aqui, se você quiser ver quando começa o seu signo ou se preparar para retrogradação e eclipses do novo ano.
Personare: A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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