Previsões para o amor em dezembro de 2022 Crédito: Personare

O último mês deste Ano Universal 6 é marcado pelo Número 9 e muitas emoções. As Previsões para o amor em dezembro de 2022 você encontra a seguir, de acordo com a sua data de nascimento.

Mas o que todos podem esperar, com a união de 6 e 9 neste mês, são grandes expectativas – o que pode se manifestar na realização de um grande sonho ou então como uma baita decepção. Ambos os resultados podem gerar carga emocional dramática.

Além disso, este pode ser um mês de experiências intensas (9) dentro de um grupo, equipe ou família (6). Muita doação e assistencialismo, uma vez que esses Números simbolizam uma força prestativa e amorosa muito bela e inspiradora. Como estamos no mês de Natal, é um ótimo indicativo para colaborar com famílias e instituições de caridade.

Previsões para o amor em dezembro 2022

ANO PESSOAL 1 – TRIMESTRE PESSOAL 7 – MÊS PESSOAL 4

Caso não esteja se relacionando, poderá perceber-se com uma postura mais desconfiada. Se alguém conseguir furar essa resistência sua de se entregar, será na base da persistência e também demonstrando segurança de que a relação pode ser séria e duradoura.

Aí, sim, poderá gradualmente destrancar seu coração para construir um relacionamento.

Se você está se relacionando, essa combinação numerológica pode apontar tendência a sentir mais bloqueio e travamento em seu relacionamento. Pode ser por conta de maiores responsabilidades ou mesmo cansaço.

Ou seja, é uma fase que pede mais descanso, para diminuir o ritmo e administrar melhor o tempo. E se puder contar com o apoio da pessoa parceira, especialmente para se dedicar a um curso ou viagem, melhor ainda. Esse amparo será muito bem-vindo e renovador na troca de vocês.

ANO PESSOAL 2 – TRIMESTRE PESSOAL 8 – MÊS PESSOAL 5

Eis um período que você – se não estiver se relacionando – poderá ter uma nova experiência, inclusive com alguém do passado, e isso representar uma segunda chance.

Ou então pode haver a confirmação de que as diferenças entre vocês são irreconciliáveis e tomarem um novo rumo, agora com mais consciência e maturidade.

Caso esteja se relacionando, pode ser um ótimo momento para viajar com a pessoa parceira e a família. Novas experiências residenciais, tal como uma mudança ou reforma, ou mesmo a chegada de um parente em seu lar.

Esses movimentos exigirão mais diálogo e acordo com seu par, a fim de não gerar estresse e o ímpeto de rompimento. Quem quiser terminar uma relação neste mês, está apropriado por conta de um potencial de libertar-se de uma dependência emocional, sexual ou financeira que vem gerando prejuízo.

ANO PESSOAL 3 – TRIMESTRE PESSOAL 9 – MÊS PESSOAL 6

Eis um período de alto romantismo! Portanto, é excelente para você que não está se relacionando começar um relacionamento.

Só se atente para expectativas muito exageradas de perfeição do outro e do próprio amor. Porque aí evita desperdiçar oportunidades de encontrar alguém especial por não ser “perfeito” como gostaria.

Se você está num relacionamento, este mês é muito favorável para viver intensamente com mais companheirismo, entrega, doação e intensidade emocional.

Apenas tenha um cuidado especial para não ceder ao lado carente e ciumento, e pedir atenção exclusiva de seu par ou cobrar um comportamento perfeito da pessoa parceira. Compreensão, empatia e diálogo serão essenciais para viver a união prazerosamente neste mês.

ANO PESSOAL 4 – TRIMESTRE PESSOAL 1 – MÊS PESSOAL 7

Se você não está se relacionando, pode viver um conflito em dezembro. Por um lado, há coragem de arriscar e se entregar a uma nova história de amor com perspectiva de longo prazo. Por outro, um anseio muito forte de ficar na sua, focar-se em estudar ou iniciar um projeto que lhe dê mais segurança e retorno financeiro.

A escolha é sua. Se puder iniciar um relacionamento e ainda ter o amparo de seu par para concretizar essa ideia ou especialização, melhor ainda.

Caso você esteja num relacionamento, será importante você ter mais tempo para si, especialmente alguma viagem, estudo ou trabalho. Pesquisar algo novo e como colocá-lo em prática, a fim de ter mais liberdade, segurança e credibilidade.

E quando estiver com a pessoa parceira, proponha ideias para renovar o vínculo, especialmente em termos íntimos e sexuais. Além disso, essa combinação numerológica representa tendência de enfrentar alguns medos quanto a ter (ou aumentar) a família.

ANO PESSOAL 5 – TRIMESTRE PESSOAL 2 – MÊS PESSOAL 8

Este é um mês que pode representar a volta de uma pessoa com a qual se relacionou ou a permanência de alguém com quem estava numa situação indefinida, porque deve haver mais clareza sobre as diferenças entre vocês.

Se tiverem disposição para ceder um pouco, com bastante diálogo, podem decidir o que precisam mudar e renovar o relacionamento.

E se está se relacionando, conflitos a respeito de questões financeiras e profissionais, especialmente quanto a alguma viagem ou curso, precisarão ser ajustados para que não se distanciem ou mesmo se separem.

Com maturidade, praticidade e, ao mesmo tempo, empatia e disposição para o novo, podem decidir quais mudanças fazer para que renovem a união. Maiores responsabilidades, inclusive envolvendo gestação ou mudança familiar, precisarão de um mútuo apoio entre vocês.

ANO PESSOAL 6 – TRIMESTRE PESSOAL 3 – MÊS PESSOAL 9

Eis um mês de muito romantismo. Se você não está se relacionando, pode ser excelente se envolver intensamente com alguém com quem tenha afinidade mental e sexual. No entanto, talvez precise colocar ponto final numa história com alguém do passado ou com quem você estava numa situação indefinida.

É importante aprender e refletir sobre o que não repetir em termos comportamentais num próximo relacionamento, tal como os ciúmes ou expectativas irrealistas quanto ao outro.

E para você que está num relacionamento, será fundamental encerrar um ciclo para iniciar outro ao lado de seu par. Tende a ser uma fase mais intensa, com muito prazer, inclusive sexual.

Viajar ou simplesmente implementar o romantismo no dia a dia, comprando presentes ou fazendo declarações explícitas de seu amor e desejo pode apimentar a relação e representar esse ciclo emocionalmente mais satisfatório entre vocês.

ANO PESSOAL 7 – TRIMESTRE PESSOAL 4 – MÊS PESSOAL 1

Eis um mês apropriado para começar um relacionamento que seja seguro e, ao mesmo tempo que tenha uma intimidade bonita, marcada por cumplicidade e mútuo amparo.

Todavia, terá de enfrentar as desconfianças e reservas que o 4 e 7 enaltecem. Mas a coragem do 1 está a seu dispor. Então, se alguém realmente se provar merecedor de sua confiança, vá construindo gradualmente um laço de confiança propício para iniciar uma relação.

Se você já está numa relação, valerá a pena combinar com seu par como podem colocar em prática alguma ideia diferente e inovadora, a fim de terem mais segurança e uma renovação da intimidade (inclusive sexual).

É provável que você terá de dividir bem o seu tempo entre algum projeto e as maiores responsabilidades familiares ou residenciais neste mês.

ANO PESSOAL 8 – TRIMESTRE PESSOAL 5 – MÊS PESSOAL 2

Se você não está se relacionando, pode haver um conflito interno entre carência e liberdade. Saiba que é possível construir um vínculo seguro e, ao mesmo tempo, ter espaço para você sair, viajar, enfim, respirar.

Mas, para isso, será essencial desenvolver as habilidades de negociação, diplomacia e acordos do 2 de seu Mês Pessoal.

Caso já esteja numa relação, dezembro demandará ajuste com relação a algum tipo de divergência ou crise entre você e seu par. É a vida lhe apresentando a necessidade de combinar com a pessoa parceira o que precisa ser mudado no relacionamento.

Tudo isso pode doer, mas é necessário para terem uma união renovada e mais segura – tanto emocionalmente quanto materialmente.

ANO PESSOAL 9 – TRIMESTRE PESSOAL 6 – MÊS PESSOAL 3

Eis um mês apropriado para o amor. Então, se você não está se relacionando, poderá aproveitar este potencial romântico e se envolver intensamente com alguém com quem tenha algum tipo de amizade ou que alguém conhecido lhe apresente.

E se você está numa relação, é hora de colocar mais intensidade, afeto e romance na vida a dois. Você também desejará ver nos olhos da pessoa parceira o brilho renovado e sincero de amor por você.

Essa troca mais cativante, sedutora, fraterna e repleta de um novo propósito será muito prazerosa.