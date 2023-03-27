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Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11° Paredão do 'BBB 23'

Um participante deixará a casa mais vigiada do Brasil na edição de terça-feira, 28
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 08:40

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11º Paredão do 'BBB 23'
Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11º Paredão do 'BBB 23' Crédito: Rede BBB
O décimo primeiro Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado. Na noite deste domingo, 26, Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana foram os escolhidos para disputarem a permanência na casa mais vigiada do Brasil.
A votação começou com a líder Sarah Aline indicando Bruna Griphao direto para o Paredão. "Todas as pessoas precisam ir para o Paredão. Vou indicar direto a Bruna. Seria muito interessante para o jogo participar dessa etapa", justificou a Sister.
Em seguida foi a vez da votação da casa. Os brothers escolheram Amanda. A sister, por sua vez, dona do Poder Curinga, teve o direito de mandar para a berlinda alguém entre os menos votados pela casa. Ela decidiu emparedar Gabriel Santana.
Emparedado, Gabriel Santana teve, no entanto, direito a um Contragolpe. Ele puxou Aline Wirley. "Vou puxar alguém que não foi no Paredão ainda", disse o brother.
Posteriormente, Aline Wirley, Amanda e Gabriel Santana tiveram a oportunidade de participar da Prova Bate-Volta. Amanda levou a melhor na dinâmica e escapou do Paredão.
Conhecidos os emparedados da semana, o público agora precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23. A decisão será anunciada na edição desta terça-feira, dia 28.

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