Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11° Paredão do 'BBB 23'

Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11º Paredão do 'BBB 23' Crédito: Rede BBB

O décimo primeiro Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado. Na noite deste domingo, 26, Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana foram os escolhidos para disputarem a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

A votação começou com a líder Sarah Aline indicando Bruna Griphao direto para o Paredão. "Todas as pessoas precisam ir para o Paredão. Vou indicar direto a Bruna. Seria muito interessante para o jogo participar dessa etapa", justificou a Sister.

Em seguida foi a vez da votação da casa. Os brothers escolheram Amanda. A sister, por sua vez, dona do Poder Curinga, teve o direito de mandar para a berlinda alguém entre os menos votados pela casa. Ela decidiu emparedar Gabriel Santana.

Emparedado, Gabriel Santana teve, no entanto, direito a um Contragolpe. Ele puxou Aline Wirley. "Vou puxar alguém que não foi no Paredão ainda", disse o brother.

Posteriormente, Aline Wirley, Amanda e Gabriel Santana tiveram a oportunidade de participar da Prova Bate-Volta. Amanda levou a melhor na dinâmica e escapou do Paredão.