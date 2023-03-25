No "Fantástico", Billie Eilish anuncia música para homenagear Bossa Nova

Billie Eilish concedeu entrevista exclusiva ao "Fantástico" Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora norte-americana Billie Eilish, que se apresentou no "Lollapalooza", recebeu a equipe do "Fantástico" para uma entrevista, com perguntas enviadas por fãs de todo o Brasil. O programa vai ao ar neste domingo (26), após o "Domingão com Huck", na TV Gazeta.

A jovem, que se tornou famosa com o single de estreia "Ocean Eyes", atendeu o repórter Álvaro Pereira Júnior, no hotel onde está hospedada em São Paulo. "É uma loucura para mim. Este é o único lugar que eu sempre quis ir e que realmente gosto... Você sabe, minha primeira conta de 'fã de Billie Eilish' foi 'Billie Eilish Brazil' . Eu sempre tive uma queda por este lugar e eu nunca tinha chegado, e eu tenho estado por anos dizendo à minha equipe: 'Quando eu posso ir para o Brasil? Quando eu posso ir para lá? Porque eles querem que eu vá para lá'. E tivemos que esperar até que chegasse o momento certo e aqui estamos nós. Estou muito animada", comentou ela, que também falou sobre seu encantamento pela música brasileira.

Fã de bossa nova, a cantora revelou como foi o processo de compor em homenagem ao gênero musical. "Eu amo Bossa Nova e eu sempre tive um profundo amor e conexão por ela. Assim que eu percebo que tem uma música tocando e sinto que é a Bossa Nova, fico pensando 'o que é isso? É tão bom'. É a música mais legal do mundo. Meu irmão sabia o quanto amava a Bossa Nova e ele fez essa batida um dia. E ele me enviou e apenas chamou de 'Billie Bossa Nova'. E dois ou três anos depois, nós encontramos de novo e escrevemos uma música para ela", explicou a artista.