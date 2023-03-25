Anitta faz dança ousada com amigas em festa e vídeo viraliza nas redes; veja vídeo

As regras são claras na festa de Anitta: celulares são proibidos. Mas parece que existiu uma exceção durante a noite da celebração de seus 30 anos. Um registro da anfitriã foi feito ao lado de Lexa, Rebecca e Pocah dançando "Noite das Safadas" e vazou nas redes. Porém o que repercutiu mesmo entre os internautas foi Lil NasX e Tokinho juntos assistindo à coreografia ao fundo do vídeo.
Dentre os ilustres convidados, também estavam Pabllo Vittar, Marina Ruy Barbosa, Jade Picon e até a cantora americana Billie Eilish foi direto do seu show do Lollapalooza. A cantora chegou acompanhada do seu irmão, Finneas, que também é seu parceiro profissional e se apresentou no festival com a cantora nesta sexta-feira (24).