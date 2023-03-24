Vaza áudio de Patrícia Ramos criticando Key Alves após entrevista; ouça

Patrícia Ramos e Key Alves: em áudio vazado, jornalista critica Key Alves Crédito: Instagram/Reprodução/@patriciaramo e Fabio Rocha/Globo/Divulgação

Após ser a protagonista de uma briga generalizada na Casa do Reencontro do BBB 23, Key Alves viu seu nome envolvido em outra polêmica. Um áudio de Patrícia Ramos, apresentadora do podcast BBB Tá On, criticando a jogadora de vôlei vazou nas redes sociais nesta sexta-feira (24).

Sem saber que estava sendo ouvida (e gravada), Patrícia chamou a jogadora de vôlei de "escrota" e disse que ela se comporta como uma "adolescente de 15 anos". "Gente, o fã-clube da Key está macetando. Gente, mas ela é escrota, ela tem que aceitar. Essas pessoas que são fãs dela são escrotos também. E é isso aí. Ela é muito escrota, cara", disse Patrícia.

eita gente vazou a patricia ramos chamando a key de escrota e falando que pra ela key é uma adolescente de 15 anos ?️pic.twitter.com/VCnqQtCf8O — barbie (@barbiecomentaa) March 24, 2023

E Patrícia Ramos continuou com a conversa, sem cerimônias, especialmente após pessoas ao seu redor comentarem uma briga que aconteceu entre Key e Tina, na qual a atleta chamou a angolana de "garota".

A apresentadora disparou. "Não desce do salto. Eu falei: 'Mano, se ela chega para mim me chamando de garota'. Teve gente falando assim: 'Ah, é por causa da idade, ela é novinha'. Eu também, eu tenho a mesma idade que ela. Isso é questão de ter noção. Ela não tem noção, para mim ela é uma adolescente de 15 anos".

Depois do vazamento do áudio, a gravação viralizou nas redes sociais e o nome de Patrícia chegou a ficar em primeiro lugar nos trending topics do Twitter.

PROCESSO E INDIGNAÇÃO

Após a repercussão, o empresário e assessor de Key, Betinho Alves, publicou um story no Instagram afirmando que a equipe processaria Patrícia. "Pessoal, já irei soltar materiais na mídia e com certeza iremos processar essa tal de Patrícia. Iremos defender a nossa Key e vocês fãs até o final", escreveu.

Ao colunista Léo Dias, Alves explanou sua indignação. "Estamos indignados com a falta de respeito e profissionalismo da Patrícia Ramos, como pode uma pessoa contratada da Globo, uma emissora tão grande fazer isso com uma participante do Big Brother? Fora que além desse áudio ter vazado, a Key está passando por uma situação bastante delicada, ela não sabia que o avô dela tinha falecido. Ela está totalmente de luto, está triste, está mal. Agora aguentar ouvir um áudio desse da Patricia Ramos chamando ela de escrota e ainda xingando milhares e milhares de fã clubes da Key de escrotos, isso é um absurdo!".