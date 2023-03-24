Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De volta no game

Fred Nicácio e Larissa retornam ao 'BBB 23' após repescagem

Os dois jogadores foram os mais votados pelo público; Sarah Aline vence prova e se torna a líder da semana
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 24 de Março de 2023 às 08:51

Fred Nicácio e Larissa retornam ao 'BBB 23' após repescagem
Fred Nicácio e Larissa retornam ao 'BBB 23' após repescagem Crédito: Reprodução de vídeo/TV Globo
Após votação do público que começou no domingo, dia 19, Fred Nicácio e Larissa voltam a competir pelo prêmio final do Big Brother Brasil. A repescagem contou com dez dos ex-participantes eliminados que ficaram confinados na Casa do Reencontro por quatro dias. Larissa ficou em primeiro lugar com 30,86% dos votos e Fred em segundo com 25,12%.
Os jogadores entraram de novo na casa pelo jardim e surpreenderam os brothers, sendo vistos inicialmente por Domitila e depois recebidos pelo restante. Pelas regras da dinâmica, a entrada de ambos vem sem imunidade. Eles também não poderão disputar a Prova do Anjo que é autoimune e ocorre esta sexta-feira, 24.
Cada participante foi acolhido pelos integrantes do antigo quarto do qual fazia parte, Fred pelo Quarto Fundo do Mar e Larissa pelo Quarto Deserto. Depois da euforia da chegada, todos ficaram curiosos para descobrir o que estava acontecendo fora da casa e foram contextualizados pelos jogadores.

LÍDER DA SEMANA

O retorno dos participantes ocorre logo após a Prova do Líder da semana, na qual Sarah Aline ganhou a posição e R$ 20 mil em desafio que envolvia sorte. Domitila Barros foi vetada pela líder Bruna Griphao e ficou fora da prova.
A psicóloga escolheu o VIP de suas liderança e levou Ricardo, Marvvila e Gabriel Santana para usufruir dos benefícios durante esta semana.

DINÂMICA DA SEMANA

A dinâmica da semana conta com:
- Anjo autoimune;
- Indicação do Líder;
- Vencedor da ação Globoplay (Que ocorrerá no sábado, 25, às 19h) veta alguém da casa de votar;
- Casa vota;
- Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;
- Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;
- Prova Bate-Volta.

Veja Também

Tom Brady publica foto com texto enigmático após entrevista de Gisele

'Sensação de alívio', diz Fred sobre eliminação do 'BBB 23'

Cara de Sapato faz declaração para Amanda do 'BBB 23'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana
Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados