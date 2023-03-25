BBB 23: Bruna Griphao nega beijo de Gabriel Santana e recebe atenção da produção

Bruna Griphao e Gabriel Santana: beijo polêmico marcou a festa do BBB 23 Crédito: Reprodução/Rede Globo

O clima entre Bruna Griphao e Gabriel Santana tem ficado cada vez mais íntimo no BBB 23 (Globo). Durante a festa desta sexta-feira (24), os dois dançaram, conversaram, mas no final da madrugada, o ator se declarou novamente para a atriz. "Há quanto tempo eu tô querendo te beijar. Tudo bem, eu sou iludido da edição", diz ele.

Os brothers começam a espiar os dois e querer ver se os atores iriam ficar ou não. "Estava todo mundo escondido vendo a gente", disse a atriz. "Vão achar que a gente já tenha se beijado", complementou Bruna. "Depende de você", disse o brother. Tempo depois, o ator comentou: "Queria te beijar agora".

Porém, como todos sabem, os dois beberam bastante e isso, obviamente, preocupou a produção do programa. Em um determinado momento em que Gabriel insistia para ficar com Bruna, ela negava seus beijos e os dois começaram a receber o alerta de "atenção" da direção do reality.

Os dois ficaram atentos e prontamente pararam. O que chamou atenção também dos internautas é que logo as câmeras mudaram e ninguém pode ver o desfecho da história. A web se dividiu nas opiniões. Algumas pessoas acreditam que o ator foi insistente, já outras acham que ele foi respeitador com a atriz.

Assunto rendeu na web durante a madrugada. Veja a repercussão:

A festa acabou e o beijo não veio aí.

Bruna e Biel passaram o restinho da festa flertando, e Biel deixou claro seus sentimento mas em nenhum momento passou dos limites impostos pela Bruna. Como a própria falou, o sentimento é mútuo mas não é o local e momento certo. 💚



Vamos… pic.twitter.com/yxcPXVvA1A — Gabriel Santana 🪰 (@GabrielSantana) March 25, 2023

Bruna e Gabriel levaram ATENÇÃO da produção #BBB23 pic.twitter.com/hWLaicce1I — Dantas (@Dantinhas) March 25, 2023

Bruna tá trocando as pernas de tão bêbada e Gabriel no quarto igual um carrapato, os homens dessa casa não sabem o significado da palavra NÃO — Isa🍷🦏 (@Isaaaaa398) March 25, 2023

Acho que deu alguma merda que sumiram com o Gabriel e Bruna nas cameras. As cameras de ambos quartos estavam só na Domi dormindo... só escuto som de atenção e nada dos dois pelas câmeras. Vish!! #BBB23 pic.twitter.com/bsjsDDVAeL — Rocky Silva - Twitch: RockySilvaBR 🧢🎮 (@RockySilvaBR) March 25, 2023

@tvglobo @globoplay @bbb cortando as câmeras do assinante quando Gabriel vai pra cima da Bruna.



Que absurdo é isso?



Sapato e o Guimê não cortaram...

O que é o certo a se fazer!



Pau quem bate em Chico!

Bate em Francisco!#RedeBBB #BBB23 #BBB pic.twitter.com/itZfeXc8Nx — Cha ⚽🏀🥊 (@chabf_) March 25, 2023