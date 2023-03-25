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BBB 23: Bruna Griphao nega beijo de Gabriel Santana e recebe atenção da produção

Direção muda as câmeras e público não consegue ver desfecho da história, mesmo assim, assunto rendeu na web durante a madrugada de sábado (25)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2023 às 09:38

Bruna Griphao e Gabriel Santana: beijo polêmico marcou a festa do BBB 23
Bruna Griphao e Gabriel Santana: beijo polêmico marcou a festa do BBB 23 Crédito: Reprodução/Rede Globo
O clima entre Bruna Griphao e Gabriel Santana tem ficado cada vez mais íntimo no BBB 23 (Globo). Durante a festa desta sexta-feira (24), os dois dançaram, conversaram, mas no final da madrugada, o ator se declarou novamente para a atriz. "Há quanto tempo eu tô querendo te beijar. Tudo bem, eu sou iludido da edição", diz ele.
Os brothers começam a espiar os dois e querer ver se os atores iriam ficar ou não. "Estava todo mundo escondido vendo a gente", disse a atriz. "Vão achar que a gente já tenha se beijado", complementou Bruna. "Depende de você", disse o brother. Tempo depois, o ator comentou: "Queria te beijar agora".
Porém, como todos sabem, os dois beberam bastante e isso, obviamente, preocupou a produção do programa. Em um determinado momento em que Gabriel insistia para ficar com Bruna, ela negava seus beijos e os dois começaram a receber o alerta de "atenção" da direção do reality.
Os dois ficaram atentos e prontamente pararam. O que chamou atenção também dos internautas é que logo as câmeras mudaram e ninguém pode ver o desfecho da história. A web se dividiu nas opiniões. Algumas pessoas acreditam que o ator foi insistente, já outras acham que ele foi respeitador com a atriz.
Assunto rendeu na web durante a madrugada. Veja a repercussão:

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