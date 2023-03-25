Nasce Lívia, filha do boxeador capixaba Esquiva Falcão

Esquiva e Suelen Falcão com a pequena Lívia Crédito: Ana Flávia

Mais uma conquista para o nosso campeão Esquiva Falcão! Lívia, a filha do lutador capixaba com a esposa Suelen Falcão, nasceu na madrugada deste sábado (25), em uma maternidade de Vitória, no Espírito Santo. O boxeador conseguiu voltar dos Estados Unidos a tempo de acompanhar o parto.

A bebê nasceu pesando 3,1 kg e com 37 semanas de gestação. O parto foi induzido, por questões médicas, e durou cerca de nove horas. Lívia finalmente veio ao mundo às 2h45, no Hospital Vitória Apart, na Capital.

"Foi um parto sofrido, mas tive todo um acompanhamento de uma equipe maravilhosa. Estou muito feliz. Quando iniciaram a indução do parto, o Esquiva desceu no aeroporto e veio direto para o hospital. Ele passou a madrugada inteira comigo, na banheira, me ajudando no parto", conta a mamãe Suelen.

O pugilista capixaba, claro, também ficou emocionado durante o parto. "Estou muito feliz, realizado. Cheguei a tempo de acompanhar o parto e estar presente neste momento tão importante para a minha vida", diz Esquiva, que estava nos Estados Unidos treinando para disputar o título mundial, mas conseguiu embarcar e chegar a tempo de ver a filhinha nascer.

"No momento em que a Lívia nasceu, o Esquiva ficou ainda mais emocionado. Foi uma experiência única para nós. Estou muito feliz, de verdade, e gratos a Deus por tudo", completa Suelen.

PARTO INDUZIDO

Durante o acompanhamento de pré-natal, a médica Patrícia Furieri identificou uma diabetes gestacional, que foi controlada por meio de dieta e exercícios. O acompanhamento foi feito pela nutricionista Fabiana Sales.

"Entretanto, na última ultrassom, realizada na semana passada, o bebê apresentou um crescimento muito acima do esperado, além de um aumento no volume de líquido amniótico. Por esta razão, foi preciso induzir o parto", explica a doutora.

Esquiva e Suelen Falcão com a pequena Lívia, além da médica Patrícia Furieri, a fisioterapeuta Kamila Medina, a fotógrafa Ana Flávia e a mãe de Suelen, Suzi Marques Nascimento Crédito: Ana Flávia

"A indução correu bem. Suelen foi muito guerreira e conseguiu, amparada por seu esposo, mãe e equipe médica, trazer Lívia ao mundo através de um parto normal humanizado, como ela desejava", reitera a doutora Patrícia. O parto também contou com a ajuda da fisioterapeuta Kamila Medina, para ajudar a amenizar as dores.

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