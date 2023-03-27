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Baby a caminho

Daniel Radcliffe, ator que interpretou Harry Potter será pai pela primeira vez

Radcliffe e Erin Darke estão juntos desde 2013, quando se conheceram nas gravações de um filme independente
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 08:59

Daniel Radcliffe e Erin Darke na 68ª edição do Tony Awards, em 2014
Daniel Radcliffe e Erin Darke na 68ª edição do Tony Awards, em 2014 Crédito: Reuters/Folhapress
O ator britânico que deu vida ao personagem Harry Potter, Daniel Radcliffe, 33, será pai pela primeira vez. A informação foi confirmada no sábado, 25. Um porta-voz de Erin Darke, 38, namorada do ator e que também é atriz, confirmou a informação ao jornal The Sun.
Juntos desde 2013, o casal se conheceu nas gravações do filme independente Versos de um Crime e estariam juntos desde então.
Ainda segundo o próprio Daniel, foi amor à primeira vista.
Em uma entrevista o astro afirmou que a produção é "um registro maravilhoso do primeiro flerte".
Darke ficou conhecida pela atuação em Good Girls Revolt, de 2016, pela Amazon Prime. Radcliffe é muito discreto sobre sua vida particular.
A estrela de Harry Potter já realizou outros trabalhos significantes na carreira e carrega uma extensa lista de atuações. Ele também atuou nos filmes Truque de Mestre 2, Amaldiçoado, Na Selva, Armas em Jogo, Cidade Perdida, e muitos outros.

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