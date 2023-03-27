Coldplay convida filhos de Caetano Veloso para participar de show no Rio

Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos, zona norte da cidade, na noite deste sábado, 25 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

Abrindo os shows que farão na cidade do Rio de Janeiro, a banda Coldplay fez sua primeira apresentação no sábado, 25, no Estádio Nilton Santos. O que ninguém esperava era que o show contaria com convidados superespeciais. Moreno, Tom e Zeca Veloso, filhos de Caetano Veloso, subiram ao palco para cantar Todo Homem, música gravada entre o pai e os filhos.

Ao final da música, Zeca e Chris Martin cantaram os versos em português.

Ao todo o grupo fará 11 apresentações pelo Brasil e os primeiros foram na capital paulista. Agora é a vez da capital fluminense. Entre os dias 25, 26 e 28 de março, o Rio viverá uma linda e pura magia.

Nas redes, os fãs que apreciaram a apresentação ao vivo ainda estão emocionados e radiantes.

"Aqui eu perdi tudo", disse um perfil, referindo-se à junção do Coldplay e filhos do Caetano.

Aqui eu perdi tudo.

O @coldplay me põe os 3 filhos de @caetanoveloso pra cantar Todo Homem no meio da galera.

ZECA (cantando), TOM E MORENO VELOSO.

É a continuidade da MPB muito bem representada onde ela nasceu.

Foi lindo @PaulaLavigne ❤️❤️❤️@choquei @g1 @folha #ColdplayRio pic.twitter.com/M2hbJ1IF2x — Mara 🌻 (@Mary_JSFA) March 26, 2023

acho que nunca fui tão feliz, hj foi um dia lendário, vou guardar com imenso carinho no meu coração, nunca pensei que viveria algo tão mágico. ainda não acredito que vi o coldplay e o zeca veloso, é surreal tudo isso — claraLHO (@Clara_Elvas) March 26, 2023

Esse foi um dos shows mais lindos que eu já vi e o primeiro onde não tirei uma foto ou gravei um vídeo...

Fiquei tão imersa naquele momento que só sabia cantar e chorar 🥹❤‍🩹



Coldplay vocês são fantásticos e quero muito assisti-los de novo!!!#ColdplayRio — Veloso 🎧 (@oldracha98) March 26, 2023

E ainda teve foto ao lado de Caetano Veloso e Paula Lavigne, que também foram parar nas redes sociais.