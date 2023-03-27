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No último sábado

Coldplay convida filhos de Caetano Veloso para participar de show no Rio

A banda e os Velosos cantaram a música Todo homem
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 27 de Março de 2023 às 09:19

Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos, zona norte da cidade, na noite deste sábado, 25
Apresentação da banda Coldplay no Estádio Nilton Santos, zona norte da cidade, na noite deste sábado, 25 Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
Abrindo os shows que farão na cidade do Rio de Janeiro, a banda Coldplay fez sua primeira apresentação no sábado, 25, no Estádio Nilton Santos. O que ninguém esperava era que o show contaria com convidados superespeciais. Moreno, Tom e Zeca Veloso, filhos de Caetano Veloso, subiram ao palco para cantar Todo Homem, música gravada entre o pai e os filhos.
Ao final da música, Zeca e Chris Martin cantaram os versos em português.
Ao todo o grupo fará 11 apresentações pelo Brasil e os primeiros foram na capital paulista. Agora é a vez da capital fluminense. Entre os dias 25, 26 e 28 de março, o Rio viverá uma linda e pura magia.
Nas redes, os fãs que apreciaram a apresentação ao vivo ainda estão emocionados e radiantes.
"Aqui eu perdi tudo", disse um perfil, referindo-se à junção do Coldplay e filhos do Caetano.
E ainda teve foto ao lado de Caetano Veloso e Paula Lavigne, que também foram parar nas redes sociais.

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