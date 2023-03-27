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Ousada

Look de Deborah Secco para o Lollapalooza divide opiniões na internet

Internautas não aprovaram escolha da atriz de usar um cinto como top para o último dia do festival
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Março de 2023 às 12:11

Look de Deborah Secco no Lollapalooza é criticado na web
Look de Deborah Secco no Lollapalooza é criticado na web Crédito: Reprodução de Vídeo/Budweiser Brasil
Deborah Secco causou com o look escolhido para o último dia do festival Lollapalooza 2023, em São Paulo: A atriz transformou um cinto em top e deixou parte da calcinha à mostra, em uma calça de cintura baixa. As peças escolhidas foram das marcas Icona e Kengá e o visual foi complementado por uma trança longa, óculos escuros vermelhos e acessórios em prata.
Porém, ao compartilhar o registro da roupa nas redes sociais, neste domingo (26), internautas não deixaram passar e encheram a publicação de comentários negativos.
"Parece uma arvore de Natal bem vulgarzinha", comentou uma seguidora. Outro internauta também deixou sua opinião. "Eu acho a Débora linda, mas ela tá muito diferente, só fica agora praticamente pelada , cada dia mais vulgar, mais quem sou eu pra achar alguma coisa né", escreveu.
Sobrou até para a filha da atriz. "Não tem medo que sua filha seja influenciada negativamente com seus looks ousados?", questionou um seguidor. 
Na última semana, a atriz já havia sido criticada por permitir que a filha de sete anos fizesse mechas no cabelo. Mesmo com os comentários desaprovando o look de ontem, alguns fãs deixaram mensagens elogiando a escolha de Deborah.
"É cada produção mais linda que a outra??❤️?", opinou uma internauta. 
"Amei! Uma vibe bem Tieta futurista❤️? amo vc! Sua linda", comentou outra pessoa.

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