Look de Deborah Secco para o Lollapalooza divide opiniões na internet

Look de Deborah Secco no Lollapalooza é criticado na web Crédito: Reprodução de Vídeo/Budweiser Brasil

Deborah Secco causou com o look escolhido para o último dia do festival Lollapalooza 2023, em São Paulo: A atriz transformou um cinto em top e deixou parte da calcinha à mostra, em uma calça de cintura baixa. As peças escolhidas foram das marcas Icona e Kengá e o visual foi complementado por uma trança longa, óculos escuros vermelhos e acessórios em prata.

Porém, ao compartilhar o registro da roupa nas redes sociais, neste domingo (26), internautas não deixaram passar e encheram a publicação de comentários negativos.

"Parece uma arvore de Natal bem vulgarzinha", comentou uma seguidora. Outro internauta também deixou sua opinião. "Eu acho a Débora linda, mas ela tá muito diferente, só fica agora praticamente pelada , cada dia mais vulgar, mais quem sou eu pra achar alguma coisa né", escreveu.

Sobrou até para a filha da atriz. "Não tem medo que sua filha seja influenciada negativamente com seus looks ousados?", questionou um seguidor.

"É cada produção mais linda que a outra??❤️?", opinou uma internauta.