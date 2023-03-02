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Violência

Chris Brown se irrita e arremessa celular de fã que tentava gravá-lo; veja vídeo

Cantor fazia performance com uma mulher no palco enquanto ela tentava filmar. Show aconteceu na Alemanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Março de 2023 às 14:16

Chris Brown parabeniza Rihanna pelo nascimento do primeiro filho
Chris Brown causou polêmica ao arremessar celular de fã que tentava gravá-lo Crédito: FramePhoto/Folhapress
O cantor Chris Brown,33, teve uma atitude polêmica durante um show em Berlim, na Alemanha, na noite de quarta-feira (1). Durante uma performance com uma fã no palco, ele se irrita com a insistência da mulher em filmar e arremessa para longe o celular dela.
Nas filmagens, é possível ver que, momentos antes, ele abaixa o aparelho em uma tentativa de interromper a gravação, mas ela repetidamente continua com o celular apontado para ele.
No Instagram, o cantor publicou uma foto do momento e disse que a fã conseguiu recuperar o aparelho posteriormente. Essa não é a primeira vez que o rapper causa no meio musical. No início deste mês, ele insultou o cantor Robert Glasper, seu concorrente na categoria Melhor Álbum R&B, no Grammy 2023.
"Vocês estão brincando. Quem é esse merda? Preciso elevar minhas habilidades. Vou começar a tocar gaita", disse na ocasião.

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