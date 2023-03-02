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‘Jogos Vorazes’: Jena Malone relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia

Caso aconteceu no processo de filmagens de ‘Jogos Vorazes: A Esperança - O Final’ na França; crime foi cometido por colega de trabalho, segundo a atriz
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2023 às 12:21

Jena Malone, de Jogos Vorazes, relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia
Jena Malone, de Jogos Vorazes, relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia Crédito: Instagram/@jenamalone
Aviso: Este texto contém relatos sobre abuso sexual, o que pode ser gatilho para algumas pessoas
A atriz Jena Malone fez um relato através de uma publicação no Instagram em que contou ter sido abusada sexualmente durante as gravações de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final, último filme da franquia, lançado em 2015. Segundo a artista, o crime foi cometido por um colega de trabalho no processo de filmagens do longa na França.
Jena compartilhou uma foto que, conforme ela, foi tirada logo após o fim das gravações. “Pedi para que o motorista me levasse até esse campo para que eu pudesse chorar e capturar esse momento”, escreveu a atriz.
A artista relatou que fazer parte do projeto lhe trouxe diversas emoções, já que, além de ter sido vítima de abuso, ela também estava vivendo um término difícil à época. Apesar disso, Malone diz se sentir “cheia de gratidão” ao relembrar da franquia e das pessoas com quem trabalhou.
“Eu gostaria que [o filme] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim”, afirmou a atriz, que disse que passou pelo processo de justiça restaurativa, prática que envolve a solução de conflitos através de um diálogo entre a vítima e o agressor.
“[Desejo] muito amor para os sobreviventes por aí. O processo é bem lento e não-linear. Quero dizer que estou aqui para aqueles que precisem falar ou desabafar ou abrir espaços ocultos dentro de si mesmos”, finalizou Jena, que ofereceu o Instagram para conversar com vítimas que passaram por situações semelhantes.

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