‘Jogos Vorazes’: Jena Malone relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia

Jena Malone, de Jogos Vorazes, relata abuso sexual sofrido durante gravações de filme da franquia Crédito: Instagram/@jenamalone

Aviso: Este texto contém relatos sobre abuso sexual, o que pode ser gatilho para algumas pessoas

A atriz Jena Malone fez um relato através de uma publicação no Instagram em que contou ter sido abusada sexualmente durante as gravações de Jogos Vorazes: A Esperança - O Final, último filme da franquia, lançado em 2015. Segundo a artista, o crime foi cometido por um colega de trabalho no processo de filmagens do longa na França.

Jena compartilhou uma foto que, conforme ela, foi tirada logo após o fim das gravações. “Pedi para que o motorista me levasse até esse campo para que eu pudesse chorar e capturar esse momento”, escreveu a atriz.

A artista relatou que fazer parte do projeto lhe trouxe diversas emoções, já que, além de ter sido vítima de abuso, ela também estava vivendo um término difícil à época. Apesar disso, Malone diz se sentir “cheia de gratidão” ao relembrar da franquia e das pessoas com quem trabalhou.

“Eu gostaria que [o filme] não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim”, afirmou a atriz, que disse que passou pelo processo de justiça restaurativa, prática que envolve a solução de conflitos através de um diálogo entre a vítima e o agressor.