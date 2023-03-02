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Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby: ‘Foto da mãe pelada em processo não pode’

No Instagram, atriz compartilhou publicação que fala sobre ‘violência processual como violência de gênero’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2023 às 11:54

Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby
Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby Crédito: Instagram/@luapio
A atriz Luana Piovani usou as redes sociais para alfinetar o ex-marido, o surfista Pedro Scooby, em relação ao processo que ele move contra ela.
No story do Instagram, ela compartilhou um um texto que fala sobre “violência processual como violência de gênero”. O texto destaca que “a parte abusiva usa a máquina judiciária para manipular, constranger e até mesmo obter vantagem indevida”. Na legenda da imagem, Piovani alfinetou o ex-marido. “Foto da mãe pelada em processo não pode, não é produção?”, escreveu a atriz.
Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby
Luana Piovani usa redes sociais para alfinetar Scooby Crédito: Instagram/@luapio

A BRIGA

A confusão entre os dois ocorre desde que Luana afirmou que Scooby não estava pagando a pensão dos filhos. O surfista entrou com um processo contra ela dias depois. Tempos depois, a atriz usou as redes sociais para detalhar o conteúdo da ação, alegando que o ex-marido havia colocado fotos nuas dela no documento.
Pedro, por meio de sua defesa, publicou uma nota contando que a ex-mulher não poderia gravar novos vídeos e que estaria desrespeitando uma ordem judicial ao expor os filhos na internet. A advogada de Luana retrucou o comunicado de Scooby e afirmou que a outra parte está tentando calar a artista.

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