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Crise na família real

Rei Charles dá ordem de despejo a Harry e Meghan de mansão; entenda

Mansão Frogmore Cottage, onde casal viveu e tinha o direito de morar, será entregue ao irmão do rei, Príncipe Andrew, que é um desafeto do monarca
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2023 às 11:26

Príncipe Charles para o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth. (Foto: Billy Chappel/Alfaqui/Brazil Photo Press/Folhapress)
Príncipe Charles para o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress
O rei Charles decidiu despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage após publicação do livro do filho, que chegou às prateleiras em janeiro deste ano, segundo o jornal The Sun. Na obra, o duque de Sussex faz revelações sobre os bastidores da família real britânica.
O imóvel ficará com Príncipe Andrew, que é um desafeto do rei e que resiste em aceitar morar no local. Ele também vem enfrentando um desgaste de sua imagem depois de ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual. Harry e Meghan estão vivendo nos Estados Unidos, embora tivessem o direito de ter a casa.
A relação de pai e filho está estremecida após a publicação do livro intitulado Spare (O Que Sobra, nome dado em português) em que Harry revela diversos episódios polêmicos na realeza, como uma briga com seu irmão, o príncipe William, além de acusação de que o irmão e a esposa, Kate Middleton, o incetivaram a usar uma fantasia nazista em uma festa em 2005. Ele também afirma ter sido enviado para uma clínica de reabilitação de drogas quando adolescente, a pedido do pai.
Rei Charles deve ser coroado em maio deste ano e ainda não se sabe se o casal será convidado para a cerimônia.

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