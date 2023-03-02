Rei Charles dá ordem de despejo a Harry e Meghan de mansão; entenda

Príncipe Charles para o jubileu de diamante da Rainha Elizabeth Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress

O rei Charles decidiu despejar Harry e Meghan Markle da mansão histórica Frogmore Cottage após publicação do livro do filho, que chegou às prateleiras em janeiro deste ano, segundo o jornal The Sun. Na obra, o duque de Sussex faz revelações sobre os bastidores da família real britânica.

O imóvel ficará com Príncipe Andrew, que é um desafeto do rei e que resiste em aceitar morar no local. Ele também vem enfrentando um desgaste de sua imagem depois de ser acusado de envolvimento em um caso de abuso sexual. Harry e Meghan estão vivendo nos Estados Unidos, embora tivessem o direito de ter a casa.

A relação de pai e filho está estremecida após a publicação do livro intitulado Spare (O Que Sobra, nome dado em português) em que Harry revela diversos episódios polêmicos na realeza, como uma briga com seu irmão, o príncipe William, além de acusação de que o irmão e a esposa, Kate Middleton, o incetivaram a usar uma fantasia nazista em uma festa em 2005. Ele também afirma ter sido enviado para uma clínica de reabilitação de drogas quando adolescente, a pedido do pai.