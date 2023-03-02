Preta Gil atualiza seguidores sobre estado de saúde durante tratamento contra câncer Crédito: Instagram/@pretagil

Na última quarta (1º), Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde aos seguidores. Em tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado em janeiro deste ano, a artista publicou que a quimioterapia é sua maior aliada nesta fase, mesmo com os efeitos colaterais.

No registo feito em uma clínica de terapia intensiva, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ela ainda disse ter fé e certeza da cura. Pelos stories, Preta ainda mostrou estar acompanhada do filho, o cantor Fran.