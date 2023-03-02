Preta Gil atualiza seguidores sobre estado de saúde durante tratamento contra câncer

Na última quarta (1º), Preta Gil usou as redes sociais para atualizar seu estado de saúde aos seguidores. Em tratamento contra um câncer de intestino, diagnosticado em janeiro deste ano, a artista publicou que a quimioterapia é sua maior aliada nesta fase, mesmo com os efeitos colaterais.
No registo feito em uma clínica de terapia intensiva, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ela ainda disse ter fé e certeza da cura. Pelos stories, Preta ainda mostrou estar acompanhada do filho, o cantor Fran.
"Sigo recebendo minha dose de cura, sempre arrumadinha, pijama de oncinha, uma makezinha pra dar um up!!! Nesse momento, a quimioterapia é minha maior aliada, por mais efeitos colaterais que ela causa no meu corpo, eu não reclamo e sou grata!!! Sigamos todos que estão em tratamento oncológico com fé e a certeza da cura!!!", escreveu na publicação.