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Anitta critica Warner Music e expõe ‘sonho de sair fora’ da gravadora: ‘Pagando pelo erro’

A artista, que assinou o contrato internacional em 2020, garantiu estar insatisfeita todos esses anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Março de 2023 às 12:02

Capa do EP
Capa do EP "À Procura da Anitta Perfeita" Crédito: Divulgação
Com contrato internacional assinado com Warner Music Brasil desde 2020, Anitta está insatisfeita com a gravadora e fez questão de expor publicamente a relação. Na última quarta-feira (1), no Twitter, a artista interagiu com alguns internautas sobre o assunto e demonstrou arrependimento.
Após um seguidor publicar que seu sonho seria “Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música lançada pegar o TOP 10 global”, a artista concordou: “Somos dois”.
Em resposta a outro fã, que a incentivou fazer a quebra de contrato, Anitta reforçou o descontentamento, lamentando não ser possível romper com a gravadora. “Se tivesse uma multa pra pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos, por mais caro que fosse, pra sair fora. Mas infelizmente não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro”, expôs.
Ainda de acordo com a artista, ela e sua equipe estão há todos esses anos de contrato aceitando o “descaso” e tentando “seguir o baile”.
No Twitter, fãs da cantora estão revoltados com a gravadora e levantaram um mutirão Free Anitta (Anitta livre, em tradução ao português). Veja as reações.
O Estadão entrou em contato e aguarda o posicionamento oficial da artista e da gravadora.

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