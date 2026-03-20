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Manchester terrier: conheça as características do cachorro dessa raça

Elegante, ágil e cheio de energia, esse terrier britânico chama atenção pela inteligência e pelo instinto de caça

Publicado em 20 de março de 2026 às 12:54

O manchester terrier é uma raça britânica conhecida por seu porte compacto e aparência marcante Crédito: Imagem: Francine parent | Shutterstock

Omanchesterterrieré uma raça de origem britânica que surgiu na cidade de Manchester, na Inglaterra. De acordo com a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nome do cachorro está diretamente ligado ao local onde se tornou popular. No século XIX,eleganhou destaque por sua habilidade em caçar ratos, atividade comum na época em competições e no controle de pragas urbanas.

Conforme o padrão oficial da raça, acredita-se que omanchesterterriertenha influência dowhippetem sua ancestralidade, o que ajuda a explicar sua aparência elegante e atlética.Com o passar do tempo, o cão deixou de ser visto apenas como um caçador e passou a conquistar espaço também como animal de companhia, principalmente entre tutores que buscam um cachorro ativo e atento.

Abaixo, confira as principais características do cachorro da raçamanchester terrier!

1.Aparênciafísica

Omanchester terrier possui um corpo compacto, elegante e bem estruturado. Segundo a CBKC, o cão apresenta uma aparência sólida e atlética, com proporções equilibradas e movimentos leves.Em relação ao tamanho, conforme o padrãooficial da raça, os machos costumam atingir cerca de 41 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas ficam em torno de 38 cm.

A cabeça é longa, estreita e em formato de cunha, enquanto os olhos são pequenos, escuros e brilhantes. As orelhas são pequenas, em formato de “V”, posicionadas acima da linha do crânio e caídas próximas à cabeça. A pelagem é curta, lisa e brilhante, com textura firme.

Conforme a CBKC, acor característica da raça é o preto intenso com marcações em castanho-mogno bem definidas. Essas marcações aparecem em regiões específicas do corpo, como acima dos olhos, no focinho, nas pernas e no peito, formando um contraste bastante marcante.

2. Temperamento e personalidade

Omanchesterterrieré conhecido por seu comportamento animado e inteligente. De acordo com a CBKC, a raça apresenta um temperamento fogoso, esperto e alegre, além de demonstrar grande energia no dia a dia.Esse cachorro costuma criar um vínculo forte com o tutor e demonstra lealdade à família. Ao mesmo tempo, mantém o instinto de caça bastante presente, o que pode fazê-lo perseguir pequenos animais ou objetos em movimento.

Por ser um cão atento e curioso, ele também costuma se destacar pela capacidade de perceber mudanças no ambiente. Essa característica faz comque esteja sempre alerta, o que pode torná-lo um bom cão de guarda em ambientes domésticos.

Brincadeiras frequentes ajudam o manchester terrier a gastar energia e a manter o equilíbrio físico e mental Crédito: Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Como é um cão ativo e cheio de energia , omanchesterterrierprecisa de uma alimentação equilibrada para manter o bom condicionamento físico. O ideal é que o tutor ofereça uma ração de qualidade adequada ao porte e à idade do animal.

Além da alimentação, a rotina de exercícios é importante para o bem-estar da raça. Caminhadas, brincadeiras e atividades que estimulem o movimento ajudam a gastar energia e contribuem para a saúde física e mental.

A pelagem curta facilita os cuidados diários. Escovações simples já ajudam a remover pelos soltos e manter o brilho natural. Visitas regulares ao médico-veterinário também são recomendadas para acompanhar a saúde geral do cachorro.

4. Educação e socialização

A educação do manchester terrier deve começar desde filhote . Por ser um cão inteligente e cheio de energia, ele costuma aprender com facilidade quando recebe estímulos positivos durante o treinamento. A socialização também é importante para que o animal se acostume com diferentes pessoas, ambientes e outros animais. Isso contribui para um comportamento mais equilibrado ao longo da vida.