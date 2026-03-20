Bacalhau de forno: 5 receitas práticas e saudáveis para almoço e jantar

Publicado em 20 de março de 2026 às 13:54
Quando a ideia é montar uma refeição equilibrada sem perder tempo, o bacalhau de forno costuma ser uma das melhores escolhas. Ele permite preparos rápidos, não exige técnicas complexas e ainda entrega um prato completo, ideal para rotina corrida ou momentos especiais.
Se a proposta é variar o cardápio sem esforço, apostar em novas formas de preparar bacalhau de forno pode mudar sua rotina na cozinha. Veja cinco receitas práticas e saudáveis para almoço e jantar!
Em uma travessa que possa ir ao forno, regue o fundo com 1 colher de sopa de azeite de oliva. Em seguida, disponha as postas de bacalhau, deixando um pequeno espaço entre elas. Tempere com pimenta-do-reino, páprica, tomilho e alho. Se necessário, adicione uma pequena quantidade de sal, com cuidado.
Em seguida, distribua o tomate-cereja ao redor e sobre o peixe. Coloque as rodelas de limão-siciliano por cima das postas, regue tudo com o restante do azeite e adicione a água no fundo da travessa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até o bacalhau ficar macio e o tomate-cereja começar a murchar e liberar suco. Retire do forno, finalize com um pouco mais de tomilho fresco e sirva ainda quente.
Em uma assadeira, distribua os pimentões no fundo e regue com uma colher de sopa de azeite. Coloque o bacalhau por cima e tempere com pimenta-do-reino e páprica defumada. Depois, espalhe o alho e regue com o restante do azeite. Adicione a água no fundo da travessa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até que o peixe esteja macio e os pimentões, levemente assados. Sirva em seguida.
Em uma panela, cozinhe as rodelas de batata em água fervente, em fogo médio, por cerca de 5 a 7 minutos, apenas até ficarem levemente macias, sem desmanchar. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 8 minutos até ficar bem macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o bacalhau desfiado, a pimenta-do-reino e a páprica, misturando por 3 a 4 minutos apenas para incorporar os sabores. Desligue o fogo.
Faça uma camada com parte das batatas no fundo da travessa, adicione o bacalhau com a cebola por cima e distribua as azeitonas. Depois, regue com o leite desnatado e o restante do azeite para manter a umidade sem excesso de gordura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar levemente por cima e ficar bem aquecido. Finalize com salsinha picada e sirva ainda quente.
Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente, em fogo médio, por cerca de 20 minutos, até ficarem bem macias. Escorra completamente e amasse ainda quentes até formar um purê uniforme. Em seguida, adicione o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture até obter uma textura cremosa e reserve.
Após, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 5 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione o bacalhau e refogue por mais 3 a 5 minutos apenas para incorporar os sabores, evitando excesso de óleo. Ajuste o sal com cuidado e desligue o fogo.
Regue o fundo da travessa com um fio de azeite e distribua o bacalhau refogado. Depois, cubra com o purê de batata, espalhando bem até nivelar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, até dourar levemente a superfície. Retire, finalize com cebolinha e sirva ainda quente.
Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente, em fogo médio, por cerca de 8 minutos, até ficarem levemente macias, e escorra. Em uma panela, cozinhe o brócolis por 3 minutos em água fervente, em fogo médio. Escorra e reserve.
Regue o fundo de uma travessa com 1 colher de sopa de azeite de oliva e distribua as batatas. Coloque as postas de bacalhau sobre as batatas, mantendo espaço entre elas para que as laterais assem de forma uniforme. Depois, tempere com pimenta-do-reino e páprica doce, espalhando bem por toda a superfície. Ajuste o sal apenas se necessário. Distribua o alho picado sobre o bacalhau e acrescente os floretes de brócolis ao redor.
Regue tudo com o restante do azeite de oliva e adicione o caldo de legumes no fundo da travessa. Depois, polvilhe orégano seco e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até que o bacalhau esteja macio e levemente dourado. Retire do forno e sirva ainda quente.
