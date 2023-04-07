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Momento fofura

Jornalista Carlos Tramontina encanta web com clique da única neta

‘Hoje é dia de #tbt, então postando uma foto tirada no mês passado, comemorando 1 ano da minha netinha Alice!’, disse no post
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 16:11

Jornalista Carlos Tramontina encanta web com clique da única neta
Jornalista Carlos Tramontina encanta web com clique da única neta Crédito: Instagram/@carlostramontinareal
Nesta quinta-feira, 6, o ex-apresentador do SPTV, Carlos Tramontina, 66 anos, encantou a web ao compartilhar uma foto ao lado da única neta, Alice, de apenas 1 ano, e da mulher, Rosana Gerab Tramontina.
Na legenda da publicação, o jornalista escreveu que como era dia de #tbt, throwback thursday, em uma tradução livre seria "retorno a uma quinta-feira". As pessoas usam esse momento para relembrar momentos do passado e compartilhar cliques nunca postados antes.
"Hoje é dia de #tbt, então postando uma foto tirada no mês passado, comemorando 1 ano da minha netinha Alice!", escreveu ele.
Pai de dois filhos, Nathália Tramontina e Caio Tramontina, fruto do relacionamento de longos anos com Rosana, Alice é filha de Caio.

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