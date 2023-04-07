Jornalista Carlos Tramontina encanta web com clique da única neta Crédito: Instagram/@carlostramontinareal

Nesta quinta-feira, 6, o ex-apresentador do SPTV, Carlos Tramontina, 66 anos, encantou a web ao compartilhar uma foto ao lado da única neta, Alice, de apenas 1 ano, e da mulher, Rosana Gerab Tramontina.

Na legenda da publicação, o jornalista escreveu que como era dia de #tbt, throwback thursday, em uma tradução livre seria "retorno a uma quinta-feira". As pessoas usam esse momento para relembrar momentos do passado e compartilhar cliques nunca postados antes.

"Hoje é dia de #tbt, então postando uma foto tirada no mês passado, comemorando 1 ano da minha netinha Alice!", escreveu ele.