Piqué teria sido traído pela namorada com técnico de futebol, diz jornal

Uma nova polêmica envolvendo o nome do jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, e sua atual namorada, Clara Chía, repercutiu no noticiário espanhol. A atriz teria se envolvido como o técnico Josep Guardiola, treinador do Manchester City.
As informações são do jornal espanhol El Comercio, que ainda conta que a suposta traição foi uma vingança por parte da jovem. Afinal, Piqué também teria a traído com uma advogada no início da relação entre os dois.
Clara possui vínculo com os filhos de Guardiola. Ela estudou no mesmo colégio que Valentina, Maria e Marius, filhos fruto do relacionamento do treinador com a atual esposa, Cristina Serra.