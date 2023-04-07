Piqué teria sido traído pela namorada com técnico de futebol, diz jornal

Gerard Piqué e a namorada Clara Chía Crédito: Instagram/@3gerardpique

Uma nova polêmica envolvendo o nome do jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, e sua atual namorada, Clara Chía, repercutiu no noticiário espanhol. A atriz teria se envolvido como o técnico Josep Guardiola, treinador do Manchester City.

As informações são do jornal espanhol El Comercio, que ainda conta que a suposta traição foi uma vingança por parte da jovem. Afinal, Piqué também teria a traído com uma advogada no início da relação entre os dois.