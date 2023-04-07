Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noticiário espanhol

Piqué teria sido traído pela namorada com técnico de futebol, diz jornal

As informações são do jornal espanhol El Comercio, que ainda conta que a suposta traição foi uma vingança por parte da jovem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 15:15

Gerard Piqué publicou a primeira foto com a namorada Clara Chía
Gerard Piqué e a namorada Clara Chía Crédito: Instagram/@3gerardpique
Uma nova polêmica envolvendo o nome do jogador Gerard Piqué, ex-marido da cantora Shakira, e sua atual namorada, Clara Chía, repercutiu no noticiário espanhol. A atriz teria se envolvido como o técnico Josep Guardiola, treinador do Manchester City.
As informações são do jornal espanhol El Comercio, que ainda conta que a suposta traição foi uma vingança por parte da jovem. Afinal, Piqué também teria a traído com uma advogada no início da relação entre os dois.
Clara possui vínculo com os filhos de Guardiola. Ela estudou no mesmo colégio que Valentina, Maria e Marius, filhos fruto do relacionamento do treinador com a atual esposa, Cristina Serra.

Veja Também

Rafael Cardoso sofre acidente de moto no Rio de Janeiro

Esposa de William Bonner fica ferida após ser assaltada no Rio

Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa nos EUA, diz colunista

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados