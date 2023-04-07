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Romance

Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa nos EUA, diz colunista

De acordo com Lucas Pasin, do portal Splash UOL, a ideia é que os dois tenham um local com privacidade para passarem mais tempo juntos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 10:52

Marcus Buaiz e Isis Valverde
Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Reprodução Redes sociais
Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz é mesmo real e tem ficado cada vez mais sério! Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, os dois estão procurando por uma casa para comprarem juntos na Califórnia, Estados Unidos.
De acordo com a matéria publicada na última quinta (6), a ideia de um lar juntos surgiu recentemente, enquanto o novo casal está passando por uma temporada em Los Angeles. Ao comprarem uma casa ou terreno, Isis e Marcus poderiam estar juntos com mais privacidade, além de terem um local para interagirem com os filhos, em família.
O primeiro flagra do casal foi feito pelo jornalista Leo Dias, em março. Desde então, nem Isis nem Marcus anunciaram o novo relacionamento oficialmente.

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