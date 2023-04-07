Isis Valverde e Marcus Buaiz procuram casa nos EUA, diz colunista

Parece que o relacionamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz é mesmo real e tem ficado cada vez mais sério! Segundo o colunista Lucas Pasin, do portal Splash UOL, os dois estão procurando por uma casa para comprarem juntos na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com a matéria publicada na última quinta (6), a ideia de um lar juntos surgiu recentemente, enquanto o novo casal está passando por uma temporada em Los Angeles. Ao comprarem uma casa ou terreno, Isis e Marcus poderiam estar juntos com mais privacidade, além de terem um local para interagirem com os filhos, em família.