Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Comédia romântica

Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme inspirado na música 'Evidências'

Comédia romântica chegará aos cinemas em 2024
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 07 de Abril de 2023 às 09:25

Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme inspirado na música 'Evidências'
Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme inspirado na música 'Evidências' Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Eduardo Anizelli/Folhapress
Fábio Porchat, 39 anos, e a cantora Sandy, 40 anos, anunciaram na quinta-feira, 6, que estrelarão um filme em 2024. O filme terá como plano de fundo a música Evidências, interpretada pelo tio e pelo pai de Sandy, Chitãozinho e Xororó, respectivamente.
Porchat e Sandy viverão um par romântico, Marco Antônio e Laura, pela ordem.
O casal se encontra em um karaokê e, após cantarem a música, eles se apaixonam.
Entre encontros e desencontros, a comédia romântica mostrará como Marco Antônio lidou com o término do relacionamento que não deu certo.
O filme Evidências do Amor estreia em 2024, mas sem data exata de lançamento definida.
Além de estar disponível em todos os cinemas nacionais, o longa também ficará disponível na HBO Max.
O longa é da Warner Bros. Pictures, com produção da Framboesa Filmes.
O roteiro e a direção são de Pedro Antônio Paes, de Tô Ryca! e Um Tio Quase Perfeito.

Veja Também

Música de 'A Pequena Sereia' será atualizada para não ser interpretada como assédio

Marvvila é anunciada como atração no festival The Town após participação no 'BBB 23'

Zé Felipe sai em defesa de Virginia e faz rap criticando comentário de Evaristo Costa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados