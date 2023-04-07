Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme inspirado na música 'Evidências' Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Eduardo Anizelli/Folhapress

Fábio Porchat, 39 anos, e a cantora Sandy, 40 anos, anunciaram na quinta-feira, 6, que estrelarão um filme em 2024. O filme terá como plano de fundo a música Evidências, interpretada pelo tio e pelo pai de Sandy, Chitãozinho e Xororó, respectivamente.

Porchat e Sandy viverão um par romântico, Marco Antônio e Laura, pela ordem.

O casal se encontra em um karaokê e, após cantarem a música, eles se apaixonam.

Entre encontros e desencontros, a comédia romântica mostrará como Marco Antônio lidou com o término do relacionamento que não deu certo.

O filme Evidências do Amor estreia em 2024, mas sem data exata de lançamento definida.

Além de estar disponível em todos os cinemas nacionais, o longa também ficará disponível na HBO Max.

O longa é da Warner Bros. Pictures, com produção da Framboesa Filmes.