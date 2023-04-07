Fábio Porchat e Sandy vão estrelar filme inspirado na música 'Evidências'

Fábio Porchat, 39 anos, e a cantora Sandy, 40 anos, anunciaram na quinta-feira, 6, que estrelarão um filme em 2024. O filme terá como plano de fundo a música Evidências, interpretada pelo tio e pelo pai de Sandy, Chitãozinho e Xororó, respectivamente.
Porchat e Sandy viverão um par romântico, Marco Antônio e Laura, pela ordem.
O casal se encontra em um karaokê e, após cantarem a música, eles se apaixonam.
Entre encontros e desencontros, a comédia romântica mostrará como Marco Antônio lidou com o término do relacionamento que não deu certo.
O filme Evidências do Amor estreia em 2024, mas sem data exata de lançamento definida.
Além de estar disponível em todos os cinemas nacionais, o longa também ficará disponível na HBO Max.
O longa é da Warner Bros. Pictures, com produção da Framboesa Filmes.
O roteiro e a direção são de Pedro Antônio Paes, de Tô Ryca! e Um Tio Quase Perfeito.