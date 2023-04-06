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Não deixou baixo

Zé Felipe sai em defesa de Virginia e faz rap criticando comentário de Evaristo Costa

Na letra, cantor canta que o jornalista "não é mais menino" e pede respeito à esposa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 14:29

Zé Felipe promete agitar verão capixaba com luau em Itaipava:
Zé Felipe promete agitar verão capixaba com luau em Itaipava: "Esse luau vai ferver" Crédito: Agif/Folhapress
Após Evaristo Costa criticar a maternidade da influenciadora Virginia Fonseca, Zé Felipe não deixou baixo e fez uma música para sair em defesa da esposa. No rap, o cantor elogia a youtuber e critica o comportamento do jornalista, chegando a cantar que o comentário "foi de um jornalista amador". 
Pela função "reels" do Instagram, Zé compartilhou a música que compôs depois que viu Virginia abalada com o comentário sobre a sua maternidade. Nos quase dois minutos do rap, o cantor pede respeito à mãe de suas filhas. 
Nos comentários, internautas debocharam da música. "Entendo que ele fez num bom sentido, mas isso não está bom não, viu", comentou uma pessoa. 
Zé Felipe, por sua vez, postou um stories dizendo que a música foi produzida em cinco minutos com uma base pronta do YouTube, mas que estava contente com o resultado. "Ficou meio brega, sim. Mas gostei de escrever com esse beat", publicou.

EVARISTO SE DESCULPA

Após a repercussão do comentário feito, Evaristo Costa foi às redes sociais se desculpar. O ex-apresentador da Globo publicou uma foto de uma pomba branca nos stories com o texto: "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento".
"Se alguém se sentiu ofendido(a), tô aqui para me desculpar", completou o jornalista, acrescentando um emoji de coração ao final de sua fala.

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