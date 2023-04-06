Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Diretor de 'Coringa 2' anuncia fim das gravações e publica nova foto de Lady Gaga
Veja o registro

Diretor de 'Coringa 2' anuncia fim das gravações e publica nova foto de Lady Gaga

Filme tem previsão de lançamento para dia 4 de outubro de 2024
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Abril de 2023 às 09:16

Lady Gaga compartilha sua primeira imagem ao lado de Joaquin Phoenix para a continuação de Coringa
Lady Gaga compartilha sua primeira imagem ao lado de Joaquin Phoenix para a continuação de Coringa Crédito: Instagram/@ladygaga/@toddphillips
Em continuidade há uma série de prévias e novas fotos publicadas nos últimos meses a fim de aquecer o público para o lançamento do segundo filme do Coringa, o diretor de cinema Todd Phillips anunciou o fim das gravações do longa na quarta-feira, 5. "Vou rastejar para a caverna agora (sala de edição) e juntar tudo", disse nas redes.
Com o anúncio, vieram duas novas fotos dos personagens principais: a cantora e atriz Lady Gaga, como a nova Arlequina, e o ator Joaquin Phoenix que retorna como Coringa.
Ainda na publicação, Todd Phillips agradeceu aos atores e a todo o elenco, os descrevendo como "a melhor equipe que a indústria do cinema tem para oferece".
O filme chamado Joker: Folie à Deux, até então sem tradução para o português, tem seu lançamento previamente marcado para outubro de 2024 e foi divulgado como um musical, mudando bastante a ideia do primeiro.
Uma breve sinopse da obra foi publicada pela Film & Television Industry Alliance (FTIA), que registra projetos que iniciaram suas filmagens, e descreve a narrativa da produção.
"A sequência musical segue Harley Quinn, a psiquiatra do Asilo Arkham, que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa", completa o registro.
Além das imagens atuais publicadas pelo diretor, outras duas fotos oficiais já haviam sido divulgadas. Uma em dezembro do ano passado e outra em fevereiro deste ano, essa última do casal principal contracenando juntos.
Além de Todd, Lady Gaga também publicou a foto em suas redes sociais.
O primeiro filme do personagem, lançado em 2019, chegou a ganhar o Oscar de Melhor Trilha Sonora pelas mãos da compositora islandesa Hildur Guðnadóttir.
A presença da musicista gera ainda mais expectativas na continuação que agora a produção terá a música ainda mais presente.

Veja Também

Fernanda Gentil explica por que decidiu sair da Globo e revela: "Tratei isso na terapia"

Cissa Guimarães assina com emissora e anuncia a novidade após um ano longe da Globo

Evaristo Costa critica maternidade de Virgínia e Zé Felipe rebate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados