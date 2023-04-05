Cissa Guimarães assina com emissora e anuncia a novidade após um ano longe da Globo

Cissa Guimarães vai apresentar Sem Censura na TV Brasil Crédito: Instagram@cissaguimaraes

Cissa Guimarães se despediu da Globo em outubro de 2021, e se manteve afastada da televisão desde então. Na última terça-feira, 4, a apresentadora anunciou a nova fase se sua carreira longe da emissora na qual trabalhou 40 anos.

A também atriz assinou contrato e agora faz parte da TV Brasil. A novidade foi publicada no Instagram da diretora de conteúdo e programação da emissora, Antonia Pellegrino. "Vem aí", anunciou ela em uma foto com Cissa.